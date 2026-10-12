Ціни на пальне б'ють по рейтингу Трампа перед виборами в США, - BI

Дональд Трамп стикається з межею власного впливу, намагаючись знизити шалені ціни на бензин перед проміжними виборами.

Президент США Дональд Трамп обіцяє американцям швидке зниження цін на бензин перед виборами до Конгресу, але ринок і війни у світі свідчать про протилежне, пише Business Insider.

У дописах у соцмережах і на виступах перед виборцями по всій країні Трамп запевняє, що ціни на пальне, які стали однією з головних болючих тем для американців на тлі кризи доступності життя, незабаром знизяться.

9 жовтня в Білому домі він згадав, що бачив у штаті Айова бензин дешевше 2 дол. за галон (3,785 літра) ще до того, як у лютому США та Ізраїль завдали несподіваних ударів по Ірану.

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"Скоро ми повернемося до таких цін", - запевнив Трамп.

Однак цифри та динаміка говорять про інше. За даними AAA, станом на 11 жовтня середня ціна звичайного бензину в США становила 4,36 дол. за галон (приблизно 1,15 дол. за літр). Торік у цей час вона була 3,09 дол. Дизельне пальне теж різко подорожчало, досягнувши на початку місяця 6,28 дол. за галон (приблизно 1,66 дол. за літр).

12 жовтня нафта марки Brent торгувалася приблизно в 103 дол. за барель. Це більше ніж на 40% вище за рівень на початок війни з Іраном, але приблизно на 2% нижче, ніж місяць тому, коли на початку вересня ціни злетіли вище 100 дол. за барель. При цьому найбільше занепокоєння викликає саме дизельне пальне, ціни на яке залишаються високими попри нещодавнє здешевлення нафти.

Проблеми з пропускною спроможністю нафтопереробних заводів та атаки на енергетичну інфраструктуру на Близькому Сході та в Росії призвели до скорочення поставок палива, яке використовується для роботи вантажівок, поїздів, суден та сільськогосподарської техніки. Це підвищує транспортні витрати в усій економіці та може підтримувати інфляційний тиск, навіть якщо ціни на нафту стабілізуються.

Високі ціни на дизель також створюють політичну проблему перед проміжними виборами, оскільки зростання транспортних витрат загрожує посилити інфляцію, яка й без того тисне на американські домогосподарства.

Цього тижня Трамп призупинив санкції щодо експорту пального з Росії, щоб збільшити постачання дизелю на ринок і знизити ціни. Це викликало подив і в союзників, і у противників.

Тим часом, 10 жовтня в Ормузькій протоці, через яку поставки нафти скоротилися до мінімуму, бо Іран контролює ключовий водний шлях, нафтовий танкер підірвався на міні й загорівся. Це одна з головних причин подорожчання нафти й стрибка цін на бензин.

Війна США й Ізраїлю проти Ірану лише розширюється, оскільки союзники Тегерана б'ють по Саудівській Аравії, союзника США, та її нафтовій інфраструктурі. Підтримувані Іраном хусити в Ємені розширили контроль над узбережжям Червоного моря та протокою Баб-ель-Мандеб, ключовим маршрутом для саудівського нафтового експорту. Минулого місяця угруповання організувало з південного сходу Іраку напад на великий саудівський нафтопровід, через що Саудівській Аравії довелося тимчасово його зупинити. Видання стверджує, що за таких умов важко уявити, що нафта подешевшає настільки, щоб американці відчули полегшення на заправках до виборів в листопаді.

Дизельна угода Трампа та удари по НПЗ - останні новини

Напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про угоду щодо постачання дизелю з РФ, укладену з Володимиром Путіним. Загалом йдеться про приблизно 1,8 млн тонн палива. Експерти називають цей крок спробою вплинути на американський електорат перед виборами.

При цьому багато хто з політиків рішення Трампа жорстко критикують. Зокрема віцепрезидент США за часів першої каденції Трампа Майк Пенс заявив, що рішення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа скасувати санкції щодо російського палива, поки Путін бʼє по цивільних обʼєктах в Україні, не має жодного сенсу.

11 жовтня президент США також оголосив про так зване енергетичне перемир'я між Україною і Росією. За словами очільника Білого дому, обидві сторони погодилися на енергетичне перемир'я. Пізніше повідомлялося, що Трамп мав на увазі потенційну угоду, згідно з якою кожна зі сторін припинить атаки на нафтопереробні заводи.

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