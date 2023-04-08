Минулого року Росія засекретила свою нафтову статистику.

У Росії видобуток нафти в березні впав приблизно на 700 тисяч барелів на добу, що значно більше, ніж оголошений план скорочення на 500 тисяч.

Як повідомляє Bloomberg, ця цифра не узгоджується з даними про морський експорт країни та постачання на внутрішні нафтопереробні заводи в березні. Ці фактори посилюють невизначеність щодо того, скільки нафти насправді видобуває РФ.

За словами джерела, загальний обсяг видобутку сирої нафти та конденсату в Росії минулого місяця становив у середньому 1,413 млн тонн. За підрахунками Bloomberg, це еквівалентно 10,36 млн барелів на добу в порівнянні з 11,1 млн барелів у лютому.

Відео дня

Минулого року РФ засекретила свою нафтову статистику через її "делікатний" характер. Через це складно оцінювати реалізацію скорочень постачань, крім запевнень представників енергетичного сектора.

Однак в результаті таких дій, спостерігачі за Росією почали стежити за національним морським експортом нафти та внутрішніми темпами переробки нафти, щоб таким чином оцінити видобуток сирої нафти. Проте обидва індикатори не показали видимого зниження минулого місяця.

Bloomberg проаналізувало національні галузеві дані та відстеження суден, середні обсяги завантаження сирої нафти в країні за чотири тижні до 31 березня були найвищими з червня, тоді як російські нафтопереробні заводи зберегли свою пропускну спроможність приблизно на одному рівні.

Росія та видобуток нафти

На тлі масових антиросійських санкцій, прийнятих у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, агресор заявив про зменшення обсягів видобутку нафти.

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія втратила статус основного постачальника нафти до Євросоюзу. Попри це, як пише Reuters, президент РФ Володимир Путін знайшов постійного покупця на обкладену санкціями нафту. Ним стали Китай та Індія.

Вас також можуть зацікавити новини: