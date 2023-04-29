Заборона на публікацію даних вводиться до 1 квітня 2024 року.

На тлі мссових антиросійських санкцій уряд РФ заявив про призупинення публікації статистики щодо видобутку нафти та газу до 1 квітня 2024 року.

Як зазначається в розпорядженні прем'єр-міністра країни-агресора Михайла Мішустіна, заборона на публікацію даних стосується видобутку нафтового газу і газового конденсату, а також такої продукції, як нафтогазоводяна суміш, нафта зневоднена, знесолена та стабілізована, конденсат газовий нестабільний.

Повідомляється, що Міненерго РФ перестало розкривати статистичні дані про виробництво нафти, пославшись на ризики тиску на учасників російського ринку з боку Заходу.

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З макропрогнозу Мінекономрозвитку зникли показники, пов'язані з паливно-енергетичним комплексом, зокрема, оцінки обсягів видобутку та експорту нафти, нафтопродуктів та газу.

Крім того, Росстат не опублікував дані про видобуток нафти та газового конденсату в Росії в березні, хоча до цього кожен місяць давав інформацію про нафтовидобуток.

Росія і ситуація з нафтою

5 грудня 2022 року набули чинності нафтові санкції ЄС проти Росії. Гранична ціна на нафту, масла і нафтопродукти, що походять з Росії або експортуються з неї, була встановлена на рівні 60 доларів за барель.

Наприкінці лютого Путін підписав закон, який дозволяє уряду РФ приховувати будь-яку офіційну статистику.

Станом на 29 березня 2023 року Росія втратила статус основного постачальника нафти в ЄС.

Станом на 8 квітня 2023 року Росія скоротила видобуток нафти на 700 тисяч барелів на добу.

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