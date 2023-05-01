Загальне зниження з травня становитиме приблизно 1,657 млн барелів на добу.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, ряд країн, що входять в альянс ОПЕК+, з 1 травня зменшили видобуток нафти.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", загальне зниження з травня складе приблизно 1,657 млн б/д (без урахування країни-агресора - 1,2 млн б/д): Саудівська Аравія скоротить виробництво на 500 тис. б/д, Казахстан - на 78 тис. б/д, Ірак - 211 тис. б/д, ОАЕ - 144 тис. б/д, Кувейт - 128 тис. б/д, Алжир - 48 тис. б/д, Оман - 40 тис. б/д та Габон - 8 тис. б/с.

Повідомляється, що країни-ОПЕК+ планують утримати видобуток такому рівні до кінця 2023 року.

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Скорочення видобутку нафти

У жовтні 2022 року ОПЕК+ погодилася скоротити видобуток на 2 мільйони барелів на добу з листопада до кінця року, що викликало обурення Вашингтона, оскільки обмеження пропозиції підвищило ціни на нафту.

2 квітня 2023 року ОПЕК+ ухвалила рішення щодо утримання своїх позицій з видобутку нафти. Саудівська Аравія публічно заявила про те, що коаліція з 23 країн має підтримувати рівень видобутку на стабільному рівні протягом року.

3 квітня 2023 року ОПЕК+ несподівано оголосила про скорочення видобутку нафти. Повідомлялося, що організація до кінця 2023 року дотримуватиметься вже існуючих скорочень видобутку на 2 мільйони барелів на добу.

За підрахунками Reuters, загальний обсяг скорочень Організацією країн-експортерів нафти, Росією та іншими союзниками має становити 3,66 мільйона барелів на добу, що дорівнює 3,7% світового попиту.

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