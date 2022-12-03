Цього року РФ придбала 29 супертанкерів, здатних перевозити понад 2 млн барелів кожен.

Росія непомітно накопичила "флот" з більш ніж 100 танкерів, щоб транспортувати нафту новим покупцям в умовах західних санкцій.

Як повідомляє Financial Times, очікується, що каральні заходи ЄС і G7 відріжуть Москву від значної частини світового танкерного флоту. Страховики, такі як Lloyd's of London, не зможуть страхувати судна, що перевозять російську нафту, якщо вона не буде продана за встановленою ціновим обмеженням в розмірі 60 доларів за барель.

Росія раніше заявляла, що відмовляється від таких умов. Замість цього країна має намір використовувати свій новий флот для поставок в Індію, Китай і Туреччину – найбільшим своїм покупцям після скорочення закупівель країнами Європи.

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За оцінками судноплавного брокера Braemar, Москва, яка значною мірою залежала від іноземних танкерів для перевезення своєї нафти, придбала в цього року більше 100 суден. Енергетична консалтингова компанія Rystad повідомляє, що йдеться про поповнення "флоту" 103 танкерами – за рахунок закупівель і перерозподілу суден.

Braemar зазначає, що були закуплені, зокрема, 29 супертанкерів, відомих як VLCC, дуже великих нафтовозів, кожен з яких здатний перевозити понад 2 млн барелів. Також закуплено 31 танкер розміру Suezmax, здатний нести близько 1 млн барелів кожен, і 49 танкерів Aframax, кожен з яких може перевозити близько 700 тисяч барелів.

Зазначають, що танкери були придбані анонімно – через неназваних або нових покупців, яких раніше не було в реєстрах. Зазвичай це судна, яким 12-15 років, і які повинні бути списані протягом найближчих років.

Росіяни побічно підтвердили такі закупівлі в жовтні. Андрій Костін, голова російського державного банку ВТБ, тоді заявив, що країні необхідно витратити принаймні 16,2 млрд доларів на розширення танкерного флоту.

Експерти вважають, що "тіньовий флот" зменшить вплив санкцій на Росію, але не усуне його. На думку аналітиків, Росія все одно зіткнеться з нестачею танкерів, а в перші місяці 2023 року може зіткнутися і з труднощами при збереженні рівня експорту. За оцінками Rystad, Росії буде не вистачати від 60 до 70 танкерів, а морський експорт скоротиться приблизно на 200 000 барелів на добу.

"Росії потрібно більше 240 танкерів, щоб підтримувати поточні експортні потоки", – сказав Віктор Курилов, аналітик Rystad.

Дефіцит може збільшитися з введенням ЄС нових обмежень в лютому. Тоді Росії буде потрібний доступ до ще більшої кількості танкерів, оскільки довжина кожного рейсу буде більшою: нафта, яка раніше продавалася в Європі, тепер слідуваттиме до нових покупців в Азії.

Обмеження цін на російську нафту

2 грудня стало відомо, що після тривалих переговорів представники країн Європейського Союзу погодили ціновий ліміт для російської нафти в 60 доларів за барель.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відзначала, що домовленість країн ЄС про обмеження цін на нафту, узгоджена з G7 та іншими партнерами, значно скоротить доходи Росії. Однак частина проукраїнських європейських країн на чолі з Польщею вважають обмеження ціни недостатньо шкідливим для експортних доходів Росії.

Крім того, в кінці травня цього року через лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти морським транспортом, яка має набрати чинності 5 грудня. При цьому ЄС встановив перехідний період для імпорту і транзиту російських нафтопродуктів, який завершитися в лютому 2023 року.

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