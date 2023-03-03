Рік без російської і білоруської електроенергії: як це змінило нашу енергосистему

Україна прожила перший рік у зв’язці з єдиною енергосистемою Євросоюзу, що дозволило відмовитись від російської та білоруської електрики. УНІАН спробував розібратись, який досвід та переваги отримали ми від "енергетичного безвізу" та чого чекає від нас Європа.

Вже рік українська енергетика працює в абсолютно новому форматі: замість єдиної енергомережі з кривавими сусідами Росією і Білоруссю, яка дістались нам у спадщину від Радянського союзу, наша країна стала повноправною частиною європейського енергетичного ринку.

Європейський "енергетичний міст" дав можливість Україні у минулому році заробити майже півмільярда доларів, поставляючи західним сусідам вітчизняну електроенергію. А у важкий період гострого дефіциту, який був викликаний ракетними обстрілами російськими терористами наших міст та вітчизняної інфраструктури, зворотні поставки з Європи допомогли українським енергетикам збалансувати енергосистему.

Наша країна зробила величезний крок до енергетичної незалежності, але європейські правила ринку вимагатимуть від України значної трансформації та продовження реформ, які, в тому числі, можуть зачепити побутових споживачів.

Наразі, майже три тижні, споживачам у більшості регіонів не відключають електроенергію, енергетики не прогнозують дефіциту, а весна потроху набирає сили. Це означає, що наша країна може знову мати стабільний надлишок електроенергії, який можна поставляти в Європу, а отже заробляти сотні мільйонів євро, продаючи на високих європейських цінах.

"До завершення опалювального сезону залишається півтора місяця. Можна впевнено сказати, що ми пройшли найважчий період. Витримали російський енергетичний терор та забезпечили тепло в оселях українців. Україна виграла не лише битву за тепло, але й битву за світло", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Проте, не варто забувати про підступність ворога, з яким ми воюємо. Ситуація буде залежати як від подальших обстрілів та ефективності наших захисників неба, так і від того, чи здатна буде знову виробляти електрику найбільша в Європі станція – Запорізька АЕС, яка з весни 2022 року окупована ращистами.

"Енергетичний міст" з Європою працює

За результатами проведеного експертами аналітичної платформи VoxUkraine дослідження з розрахунку індексу реформ, минулий рік став локомотивом для багатьох зрушень. В першу чергу, це стосується енергетичного сектору, бо найвищу оцінку експертів отримало рішення європейської мережі операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) про синхронізацію української енергосистеми з європейською.

Важко уявити, але ще рік тому українська енергосистема була залежною від російської та білоруської електроенергії. А сусіди з РФ, які є насправді скаженими агресорами та вбивцями, багато років вставляли нам палки в колеса, щоб Україна не могла скинути із себе ще одне енергетичне ярмо, як це відбулось із російським газом у 2014 році.

Тим не менш, історична подія відбулась: у ніч з 23 на 24 лютого українська енергосистема була від’єднана від енергомережі Росії та Білорусі, після чого два тижні працювала в ізольованому режимі.

Із середини березня, коли окупанти вели активний наступ і вже захопили Запорізьку атомну електростанцію, розташовану у місті Енергодар, відбулась синхронізація нашої системи з енергетичною мережею континентальної Європи ENTSO-E.

Об’єднання стало результатом багаторічної праці та непростих реформ у вітчизняній енергетиці, що почалися в 2014 році з підписанням угоди між Україною та Європейським Союзом. Важливо відзначити, що енергетичне співтовариство континенту прийняло нашу країну не з жалю, а як повноправного учасника, який виконав всі вимоги і показав стійкість у роботі.

Страшно уявити, якою б була зима в Україні, якби не своєчасно проведена реформа енергетики. Проте, говорити про стовідсоткову стабільність ще зарано. Окрім постійного ризику ракетних атак росіян на енергетичну інфраструктуру, особливе занепокоєння у енергетиків викликає ситуація на Запорізькій АЕС, яка на повній потужності забезпечувала чверть споживання в країні.

Не викликає сумнівів те, що станція знову повернеться під український контроль, проте велике питання: чи зможе вона швидко відновити свою роботу. Адже окупанти на чолі з представниками російського "Росатому" нехтують всіма правилами безпеки та елементарної людяності по відношенню до українських співробітників. Також ми знаємо, що коли їм приходить час тікати, рашисти крадуть та нищать усе, до чого дотягнуться їхні загребущі руки.

Функціонування ЗАЕС в єдиній енергосистемі країни дає нам можливість експортувати до двох, трьох гігават. Це дуже важливо не лише для України, а й для європейців. Експорт дає можливість споживати їм менше газу і вугілля, в першу чергу, російських. Замінюючи мільярди кубометрів газу на рік.

Поставки електроенергії

У разі стабільної роботи усіх атомних станцій України, у найближчі роки ми б змогли збільшити експорт електроенергії до Європейського Союзу до шести гігават.

Попри активну фазу масштабного наступу російських загарбників на нашу землю, наприкінці березня 2022 року почався перший експорт електроенергії з України до Польщі. У травні - до Молдови.

А з кінця червня Україна розпочала вже активні комерційні поставки електроенергії до інших країн ЄС. Спочатку була Румунія, а у липні почався експорт електроенергії у Словаччину.

За минулий рік Україна у 2,3 рази збільшила дохід від експорту електроенергії в Європу у порівнянні з попереднім роком, заробивши 430 мільйонів доларів. При цьому, на імпорт електроенергії за минулий рік було витрачено близько 170 мільйонів доларів.

З липня по першу декаду жовтня, коли відбувався експорт, "Укренерго" лише за право використання державної енергосистеми отримало більше 6 мільярдів гривень, які були спрямовані виробникам електричної енергії і стали потужної підтримкою для підготовки до осінньо-зимового періоду.

Нажаль, із вересня поставки вітчизняної електрики в Європу були зупинені через дефіцит генерації. В усьому винуваті масовані обстріли росіянами нашої енергетичної інфраструктури.

Американський аналітичний центр Atlantic Council зазначив, що розширення експортних можливостей для України є дуже бажаним явищем для споживачів у сусідніх країнах ЄС, які зараз борються з рекордно високими цінами на електроенергію.

Через економічні наслідки війни Росії проти нашої країни спотові ціни на українську електроенергію зараз значно менші, ніж ціні на сусідніх ринках. Наприклад, вартість електроенергії в Україні 20 лютого становила 70 євро за мегават-годину, а в сусідній Румунії – 123 євро за мегават-годину, у Польщі – 108. Ще вищі розцінки у країнах Західної Європи, наприклад, у Франції – 160 євро за мегават-годину.

При цьому, ще рік тому європейські ціни перевищували 400 євро за мегават і здійснювали надзвичайний тиск на економіку усіх країн Євросоюзу.

Національні енергетичні пріоритети

Заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков вважає, що енергія нашої перемоги зробить Європу енергетично сильнішою, європейську економіку – кліматично нейтральною та конкурентоспроможною. А світ – чистішим від шкідливих енергетичних і політичних впливів.

"Візія щодо майбутнього нашого енергосектору будується на трьох стовпах. Це чиста енергія – розвиток атомної та "зеленої" генерації. Це захищена енергетика – децентралізація генерації та фізичний захист енергооб‘єктів. І це енергія для Європи – Україна майбутнього зможе стати гарантом європейської енергобезпеки", - сказав він.

Кандидат економічних наук, експерт Олександр Хмелевський звернув увагу на те, що на фоні прагнення до екологічного майбутнього в останні роки в Україні склався дефіцит потужностей теплової генерації, яка є гнучкою та необхідною для балансування енергосистеми, на відміну від, наприклад, атомної чи відновлювальної генерації.

Через це взимку, коли залежна від погоди "зелена" енергетика виробляє мінімальні обсяги електроенергії, в Україні спостерігається дефіцит електроенергії, тому доводиться її імпортувати. Разом з тим влітку, коли сонячні батареї і вітряки працюють на повну потужність, а споживання електроенергії знижується, в Україні виробляється надлишкова електроенергія, яку можна експортувати.

"Проблема полягає в тому, що, як правило, взимку ціни на електроенергію вищі, ніж влітку. Тобто, Україні часто доводиться експортувати електроенергію за більш низькою ціною, ніж імпортувати. Але 2022 рік був в цьому плані винятком, оскільки тоді на літо прийшовся пік енергетичної кризи і ціни досягли свого максимуму. В подальшому навряд чи подібні ситуації будуть виникати", - сказав він.

Хмелевський застеріг, якщо не буде знайдено рішення для розвитку додаткових балансових потужностей взимку, Україна і після війни буде вимушена впроваджувати тимчасові відключення електроенергії у період холодів, щоб збалансувати енергосистему.

Тому нашій країні потрібно знайти розумний баланс між різними енергетичними секторами та почати застосовувати новітні технології зберігання енергії. Також важливо, щоби Україна, як майбутній член Європейського союзу, йшла курсом зниження шкідливих викидів в атмосферу. Тим паче, що географічне розташування нашої батьківщини дає українцям великі переваги перед багатьма іншими європейськими країнами у виробництві відновлювальної енергії.

Вирішення проблем ринку електроенергії

Одним із визначних кроків, які дали можливість Україні отримати "енергетичний безвіз", стало запровадження реформи ринку електроенергії у 2019 році, яка відповідала європейським стандартам.

Але, оскільки уряд тоді побоявся відпускати ціни на електроенергію для споживачів у вільне плавання, як це відбувається на справжньому ринку, на державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго" були покладені спеціальні обов’язки (ПСО) продавати населенню електрику за регульовано ціною, нижче собівартості виробітку.

Внаслідок відключення захопленої рашистами Запорізької АЕС "Енерогатом" не може у достатньому обсязі компенсувати різницю між ринковими цінами на електроенергію та тарифами для населення. За опалювальний сезон обсяг недоотриманих коштів може скласти більше десяти мільярдів гривень.

Європейська реформа наткнулась на українські реалії, викрививши поняття "ринку".

Експерт Хмелевський вважає, що через маніпуляції з цінами з боку трейдерів - посередників, які здійснюють спекулятивні операції на ринку, відбуваються значні коливання цін на електроенергію, що завдає значної шкоди як виробникам, так і споживачам.

"В купі це загострило фінансові проблеми енергокомпаній. Також спостерігається значне зростання заборгованості між учасниками ринку. Зростання цін на електроенергію створює чималі фінансові проблеми для підприємств - споживачів та робить їх продукцію неконкурентоспроможною. Через свою бідність, населення не може оплачувати електроенергію, навіть за встановленими пільговими тарифами, та нарощує заборгованість", - сказав він.

Експерт допустив, що державі на певному етапі доведеться проводити взаємні заліки заборгованості, щоб уникнути масових банкрутств енергетичних компаній.

Для збалансування системи взаєморозрахунків на ринку електроенергії уряд почав розглядати можливість підняття тарифів для побутових споживачів. Не публічно обговорюються декілька концепцій питання: що робити з нинішніми тарифами, дія яких закінчується 31 березня.

"Енергоатом" вже фізично не може тягнути ПСО, яке на нього покладено…Але приймати в період війни непопулярне рішення щодо тарифів можна лише за умови гарантованого соціального захисту", - сказав радник прем’єр-міністра Юрій Бойко.

Він додав, що в концепції підвищення тарифів також мають бути питання стимулювання економії споживаних ресурсів та енергоефективності.

Стратегічний курс у Європу

Навіть під час триваючої жорстокої війни і незважаючи на тимчасову втрату частини генерації, завдяки героїзму і винахідливості українських енергетиків Україна здатна не лише забезпечити вітчизняних споживачів світлом, але і заробляти мільйони євро на продажі ресурсу в країни Євросоюзу.

Член наглядової ради НЕК "Укренерго", радник прем’єр-міністра Юрій Бойко вважає, що експорт української електроенергії до Європи може бути відновлений протягом наступного тижня за умови відсутності суттєвого погіршення ситуації в енергосистемі через обстріли.

Відновлення національної енергосистеми після нашої перемоги супроводжуватиметься будівництвом нових електростанцій, модернізацією електричних мереж, впровадженням передових IT-рішень. І звісно поглибленням інтеграції енергетичних ринків України та Європи.

Це означає, що міжнародні, в першу чергу, європейські компанії матимуть нові можливості для розвитку бізнесу в Україні. А це – нові робочі місця та розвиток вітчизняної економіки.

Одночасно мають відбуватись значні зміни у роботі ринку і всього енергетичного сектору згідно з правилами Європейського Союзу, частиною якого ми скоро станемо, і знаходитись рішення для тих проблем, які багато років стримували розвиток української енергетики. Щоб був стимул у іноземців приходити та вільно працювати в Україні, а побудовані за новітніми технологіями станції не простоювали через неможливість продати вироблений ресурс.

А болючі рішення щодо підвищення тарифів для населення у період війни мають бути максимально продуманими, щоб збідніла і соціально незахищена частина населення не витрачала на платіжки останній копійки.

Ганна Бредіхіна