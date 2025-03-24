Зазначається, що олії у вогонь підлили санкції щодо Ірану.

Ціни на нафту зросли в понеділок, 24 березня. Інвестори зважували наслідки нових санкцій США щодо Ірану і переговорів про припинення вогню між Україною і Росією, що може призвести до збільшення російських поставок.

Видання Reuters пише, що ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 4 центи до 72,2 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 8 центів до 68,36 долара. Раніше ціни на нафту впали.

Ринкові настрої щодо цін на нафту останнім часом покращилися, ймовірно, завдяки технічному відскоку від попередніх умов перепродажу, посиленню ризиків пропозиції, пов'язаних із санкціями США щодо іранського експорту, і деякому оптимізму щодо того, що відповідні мита США можуть виявитися менш жорсткими, ніж очікувалося, сказав ринковий стратег IG Йеап Джун Ронг.

Відео дня

Поставки іранської нафти до Китаю скоротяться після введення США нових санкцій проти приватного нафтопереробного підприємства і танкерів, що призведе до зростання вартості транспортування, але трейдери очікують, що покупці знайдуть обхідні шляхи, щоб зберегти хоча б частину поставок.

"Однак ширші перспективи попиту і пропозиції, як і раніше, залишаються невизначеними. Переговори про припинення вогню між Україною і Росією підвищують перспективи збільшення російського експорту в разі остаточного врегулювання, в той час як підвищення видобутку ОПЕК+ у квітні вказує на подальше збільшення пропозиції", - додав Йеап.

Аналітик Fujitomi Securities Тошитака Тазава зазначив, що "очікування прогресу в мирних переговорах між Росією та Україною і можливого ослаблення санкцій США щодо російської нафти чинили тиск на ціни".

"Але інвестори утримують великі позиції, оскільки оцінюють майбутні тенденції видобутку ОПЕК+ після квітня", - додав експерт.

ОПЕК+ скорочує видобуток на 5,85 млн барелів на день, що становить близько 5,7% світової пропозиції.

Ціни на нафту - останні новини

10 березня ціни на нафту продовжували падати через побоювання з приводу впливу митних тарифів президента США Дональда Трампа на світову економіку і попит на паливо. При цьому зростання видобутку виробників ОПЕК+ охолодили апетит інвесторів.

18 березня ціни на нафту почали зростати через нестабільність на Близькому Сході, а також плани Китаю щодо стимулювання економіки. При цьому побоювання щодо світової економіки, мит США і переговорів Росії та України про припинення вогню стримували зростання.

Вас також можуть зацікавити новини: