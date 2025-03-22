Загальний морський нафтовий експорт держави-агресора оцінюється у понад 80 млрд євро.

Росія у 2024 році перевезла понад 60% морського експорту нафти завдяки тіньовому флоту танкерів, зокрема 78% експортованої сирої нафти та 37% нафтопродуктів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони у Facebook. Зазначається, що загальний морський нафтовий експорт держави-агресора оцінюється у понад 80 млрд євро: сира нафта - 57 млрд євро та нафтопродукти - 26 млрд євро. Тіньовий флот РФ – це 387 танкерів, які транспортують нафту та нафтопродукти загальною вантажопідйомністю судна в понад 57 млн метричних тонн.

"Нині держава-агресор змінює модель поведінки зі своїм прихованим флотом - крім ОАЕ, Індії, Сейшельських, Маршалових островів, додатково обирає для реєстрації компаній власників/менеджерів тіньових танкерів КНР, зокрема Гонконг, а також РФ", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, Росія розподіляє судна під парасольку нових "зручних" прапорів Коморських островів, Кюрасао, Джибуті, Гаяни, Гамбії, Сан-Томе і Принсіпі, Танзанії.

В оновленому переліку тіньового флоту з’явилися судна, що пов’язані з операторами російського танкерного флоту ― компаніями Fractal Marine Shipping (ОАЕ), Gatik ShipManagement (Індія), Sun Ship Management (ОАЕ) та HenneseaHoldings Limited (ОАЕ). Від 2022 року ці компанії регулярно змінюють власників, застосовуючи тактику "судно-жонглювання".

"Кораблі тіньового флоту приховують дані про судна та вантаж, вимикають навігаційне обладнання, створюючи загрози судноплавству. Широко застосовується високоризиковане STS-завантаження – перевалка нафти з танкера на танкер у відкритому морі, що ускладнює контроль за походженням сировини", - зазначили в ГУР.

Понад 90% опублікованих на порталі тіньових танкерів не мають належного західного страхування, а отже в разі аварії або розливу нафти постраждалі прибережні країни можуть не отримати жодних компенсацій.

"‎Тіньовий флот"‎ – останні новини

Серед європейців зростає невдоволення через дії Росії. Як нещодавно повідомлялось, країни Європи ведуть кулуарні перемовини щодо захоплення російських танкерів, які використовують для експорту нафти.

21 березня стало відомо, що Німеччина конфіскувала танкер, який виявили поблизу північного побережжя європейської країни в січні цього року. В Берліні вважають, що судно, яке йшло під прапором Панами, є частиною так званого "тіньового флоту", що допомагає Москві обходити західні санкції.

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