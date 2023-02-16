Німці не постачають обладнання, яке має бути встановлене на майбутніх АЕС.

Німеччина заблокувала для корпорації "Росатом" поставки обладнання, необхідного на будівництві АЕС в Туреччині та Угорщині. Про це пише "Комерсант".

За даними видання, поки жодних формальних повідомлень про припинення поставок і скасування контракту не було. Однак Федеральне управління економіки та експортного контролю Німеччини досі не видало компанії Siemens Energy дозволу на поставку комплексного розподільного пристрою для АЕС "Аккую", яку росіяни будують в Туреччині.

Також німецька влада відмовилася видати Siemens Energy дозвіл на поставку системи управління технологічними процесами для АЕС "Пакш-2", яку "Росатом" будує в Угорщині.

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"У німецької сторони існують сумніви щодо точки поставки обладнання через побоювання, що обладнання може бути ввезено в Росію, хоча такого типу електротехнічне обладнання виготовляється під конкретний об'єкт", – пише видання.

В даний час влада Туреччини веде переговори з урядом Німеччини з цієї проблеми. Передбачається, що виходом із ситуації може стати доставка обладнання безпосередньо на об'єкт під наглядом представників Siemens.

Російська агресія проти України та"Росатом"

У березні окупанти захопили Запорізьку АЕС. З того часу російська держкомпанія "Росатом" намагається взяти станцію під свій контроль і управляти нею.

За деякими даними, "Росатом" допомагає здійснювати поставки санкційних компонентів і технологій для російської військової промисловості.

Незважаючи на це, ніяких санкцій проти самого "Росатому" з боку Заходу поки не вводилося. Тільки Фінляндія відмовилася продовжувати співпрацю з корпорацією "Росатом", яка повинна була побудувати для фінів АЕС.

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