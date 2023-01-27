"Енергоатом" закликає співробітників ЗАЕС не підписувати жодних контрактів з ворогом.

Окупаційне "керівництво" Запорізької АЕС порушує умови контрактів, які колаборанти підписали з "Росатомом".

Про це заявили в "Енергоатомі", зазначивши при цьому, що співробітникам ЗАЕС, які погодяться співпрацювати з агресором, окупанти обіцяли збереження стажу та відпусток. Однак цю обіцянку було порушено.

"Російські поплічники залишилися без відпусток. Згідно з новими наказами, відпочити їм дозволять не раніше, ніж "через рік після укладення контракту". Варто зауважити, що спочатку йшлося про півріччя, але пізніше "Росатом" - спільник загарбників - вирішив, що українці мать "заслужити" відпустку, відпрацювавши на РФ цілий рік", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

"Енергоатом" закликає співробітників ЗАЕС не підписувати жодних контрактів з ворогом, "щоб не стати прямими посібниками агресора і не зруйнувати власне майбутнє".

Українська компанія нагадала, що "відважний персонал Запорізької АЕС, який в умовах окупації продовжує зберігати вірність Україні, отримає всі обіцяні компанією виплати".

Зокрема, йдеться про заробітну плату, винагороди за підсумками 2022 року та премію до Дня енергетика.

Ситуація на Запорізькій АЕС:

4 березня 2022 року російські загарбники взяли під контроль Запорізьку атомну електростанцію. Також окупанти захопили місто-супутник АЕС Енергодар. З початку війни ЗАЕС постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлюється.

У жовтні президент РФ Володимир Путін видав "указ" про перехід Запорізької АЕС під юрисдикцію країни-окупанта.

7 жовтня з'явилася інформація про те, що росіяни погрожують персоналу ЗАЕС мобілізацією у разі відмови співпрацювати з "Росатом".

З 28 листопада 2022 року російські окупанти не пускають на територію АЕС працівників станції, які відмовилися підписувати контракти з "Росатомом".

30 листопада 2022 року Росія призначила нового "директора" окупованої ЗАЕС.

1 грудня 2022 року заступник головного інженера ЗАЕС перейшов на бік Росії.

7 січня 2023 року Генштаб повідомив про те, що окупанти змусили 3 тисячі працівників ЗАЕС отримати паспорти РФ.

13 січня 2023 року стало відомо про те, що окупанти терміново шукають персонал для роботи на ЗАЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: