В "Енерготомі" заявили, що персонал ЗАЕС, який в умовах окупації продовжує зберігати вірність Україні, отримає всі обіцяні компанією виплати / фото Енергоатом

Окупаційне  "керівництво" Запорізької АЕС порушує умови контрактів, які колаборанти підписали з "Росатомом".

Про це заявили в "Енергоатомі", зазначивши при цьому, що співробітникам ЗАЕС, які погодяться співпрацювати з агресором, окупанти обіцяли збереження стажу та відпусток. Однак цю обіцянку було порушено.

"Російські поплічники залишилися без відпусток. Згідно з новими наказами, відпочити їм дозволять не раніше, ніж "через рік після укладення контракту". Варто зауважити, що спочатку йшлося про півріччя, але пізніше "Росатом" - спільник загарбників - вирішив, що українці мать "заслужити" відпустку, відпрацювавши на РФ цілий рік", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

"Енергоатом" закликає співробітників ЗАЕС не підписувати жодних контрактів з ворогом, "щоб не стати прямими посібниками агресора і не зруйнувати власне майбутнє".

Українська компанія нагадала, що "відважний персонал Запорізької АЕС, який в умовах окупації продовжує зберігати вірність Україні, отримає всі обіцяні компанією виплати".

Зокрема, йдеться про заробітну плату, винагороди за підсумками 2022 року та премію до Дня енергетика.

Скриншот Twitter

Ситуація на Запорізькій АЕС:

4 березня 2022 року російські загарбники взяли під контроль Запорізьку атомну електростанцію. Також окупанти захопили місто-супутник АЕС Енергодар. З початку війни ЗАЕС постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлюється.

У жовтні президент РФ Володимир Путін видав "указ" про перехід Запорізької АЕС під юрисдикцію країни-окупанта.

7 жовтня з'явилася інформація про те, що росіяни погрожують персоналу ЗАЕС мобілізацією у разі відмови співпрацювати з "Росатом".

З 28 листопада 2022 року російські окупанти не пускають на територію АЕС працівників станції, які відмовилися підписувати контракти з "Росатомом".

30 листопада 2022 року Росія призначила нового "директора" окупованої ЗАЕС.

1 грудня 2022 року заступник головного інженера ЗАЕС перейшов на бік Росії.

7 січня 2023 року Генштаб повідомив про те, що окупанти змусили 3 тисячі працівників ЗАЕС отримати паспорти РФ.

13 січня 2023 року стало відомо про те, що окупанти терміново шукають персонал для роботи на ЗАЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: