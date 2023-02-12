Президент нагадав, що санкції проти російської нафти спочатку теж не хотіли вводити.

Санкції проти російської атомної енергетики повинні стати частиною глобального санкційного пакету, але зараз цьому є певний спротив. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Він зазначив, що сьогодні своїм указом ввів в дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти 200 осіб, пов'язаних з російською атомною енергетикою.

"Ми робимо все для того, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти Росії за війну. Це непросто. Є певний спротив", - заявив голова держави.

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Водночас Зеленський нагадав, що схожа ситуація раніше була і з іншими галузями російської економіки, проти яких не хотіли запроваджувати санкції. Наприклад, щодо нафти і нафтопродуктів.

"Усі елементи російської системи, які задіяні у війні, у забезпеченні терору та фінансуванні агресії, мають бути ізольовані від світової системи. Так і буде", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Росію потрібно покарати в тому числі за "радіаційний шантаж", для якого використовується захоплена Запорізька АЕС.

"Уже готуємося до запланованих комунікацій та переговорів. Дипломатичний марафон, який ми почали для посилення збройної та іншої підтримки України, не будемо переривати ані на тиждень", – заявив він.

Російська агресія проти України та "Росатом"

У березні російські війська захопили Запорізьку АЕС, розташовану на південь від обласного центру. З того часу російська держкомпанія "Росатом" намагається взяти станцію під свій контроль і керувати нею.

Крім того, "Росатом" підозрюють у тому, що він допомагає здійснювати поставки санкційних компонентів і технологій для російської військової промисловості.

Попри це Фінляндія виявилася єдиною країною Європейського Союзу, яка вирішила відмовитися від співпраці з корпорацією "Росатом".

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