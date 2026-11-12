ЄС наростив закупівлі російського газу: скільки Європа заплатила Кремлю

Європейські країни за десять місяців імпортували з російського проєкту "Ямал" 12,89 млн тонн скрапленого газу.

Європейський Союз збільшив закупівлі російського скрапленого газу напередодні повної заборони його імпорту. ЄС заплатив Росії за газ майже 9 мільярдів євро, пише німецьке видання Berliner Zeitung.

За січень-жовтень до європейських портів прибуло 12,89 млн тонн з російського комплексу "Ямал", що на 6,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Вартість імпорту становить 8,7 млрд євро. Це приблизно на 1,5 млрд євро більше, ніж за весь минулий рік.

Лідером із закупівель стала Франція. Сім із десяти жовтневих вантажів з "Ямалу" пішли саме до цієї країни, на термінали в Дюнкерку та Монтуарі. Це близько 70% обсягу, який російський термінал поставив до ЄС у жовтні. Ще два вантажі прийняв іспанський Більбао, один отримав нідерландський Роттердам.

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При цьому бельгійський порт Зебрюгге восени поставив закупівлі на паузу, але все одно залишається найбільшим хабом для російського СПГ у Європі, прийнявши 42 партії загальним обсягом близько 3,1 мільйона тонн.

Видання зазначає, що з 1 січня 2027 року діятиме заборона на поставки російського СПГ і для довгострокових контрактів, які Брюссель досі виводив з-під обмежень. Таким чином, постачання припиняться в розпал зими. Водночас станом на 10 листопада газосховища Євросоюзу, за даними Gas Infrastructure Europe (GIE), заповнені лише на 72%. Це найнижчий показник з 2011 році.

Скільки насправді газу знадобиться ЄС з січня, залежить від споживання та від того, скільки "блакитного палива" постачальники вилучать зі сховищ. При цьому колишній директор із закупівлі природного газу в Eon Ruhrgas, а нині депутат Європарламенту Томас Гайзел засумнівався, що російський СПГ і трубопровідний газ вдасться надовго замінити з інших джерел.

Ситуація з газом у Європі – останні новини

11 листопада стало відомо про можливий дефіцит газу цієї зими в Німеччині. Журнал Der Spiegel писав, що у разі аномально холодної зими Німеччині можуть загрожувати перебої з постачанням газу.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз зіткнувся із загрозою дефіциту "блакитного палива" взимку. Через це ЄС, ймовірно, доведеться терміново шукати заміну енергоресурсам, яких вистачило б для забезпечення електроенергією 12 мільйонів домогосподарств.

Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Євросоюз має намір повністю відмовитися від імпорту російського газу до кінця 2027 року.

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