В ЄС зробили важливу заяву щодо імпорту російського газу

У Брюсселі не мають наміру переглядати курс попри енергетичну кризу та високі ціни.

Європейський Союз планує повністю припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європейському парламенті у Страсбурзі.

"Сьогодні наш імпорт російського газу скоротився з 45% до 12%. І ми скоротимо його до нуля до кінця наступного року", – заявила фон дер Ляєн.

У Брюсселі не мають наміру переглядати поточний енергетичний курс.

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"Чотири роки тому Росія намагалася нас шантажувати. На той час 45% нашого імпорту газу надходило з Росії. Майже за одну ніч майже весь цей імпорт був припинений. Але Європа трималася разом, і ми вийшли з цього сильнішими", – зазначила президентка Єврокомісії.

Рішення про повну відмову від російського газу ЄС ухвалює на тлі нової енергетичної кризи. Європейські споживачі та промисловість стикаються зі стрімким зростанням цін на енергоносії.

Фон дер Ляєн повідомила, що з кінця лютого ціни на газ зросли на 140%, а вартість дизельного пального за цей час подвоїлася.

"Загалом імпортоване викопне паливо обійшлося Європі в додаткові 100 мільярдів євро від початку війни в Ірані. І це без жодної додаткової молекули енергії", – нагадала вона.

Фон дер Ляєн висловила впевненість, що Європа зможе подолати нинішню кризу та вийти з неї сильнішою.

Відмова ЄС від російського газу – останні новини

За даними Politico, запаси газу в європейських сховищах нині перебувають на історично низькому рівні. Війна в Ірані порушує глобальні постачання газу, що може обернутися для Європи високими цінами на енергоносії взимку.

Нещодавно Європейська комісія закликала уряди країн-членів скоротити споживання газу та електроенергії, щоб стримати зростання цін на тлі глобальної енергетичної кризи.

Раніше експерти попереджали, що глобальна конкуренція за скраплений природний газ може зірвати стратегію Європи.

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