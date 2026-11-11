Криза набирає обертів: найбільшій економіці Європи загрожує дефіцит газу взимку

Ситуація з газом у Європі залежатиме від того, наскільки швидко вдасться відновити транспортування через Ормузьку протоку.

Ціни на природний газ в Європі стрімко зросли. Німецька галузева асоціація Initiative Energien Speichern (Ines) попередила про можливий дефіцит "блакитного палива" цієї зими.

Як пише Der Spiegel, останнім часом газосховища мали "історично низький рівень заповненості". Зокрема, німецькі підземні сховища були заповнені лише на 61%.

У разі аномально холодної зими Німеччині можуть загрожувати перебої з постачанням газу. Згідно з новими модельними розрахунками асоціації, у січні, лютому та березні 2027 року дефіцит природного газу може сягати 6,6 терават-години щомісяця. Це приблизно відповідає обсягу газу, який Німеччина споживає за півтора дня взимку.

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Водночас Федеральне мережеве агентство Німеччини оцінює ризик напруженої ситуації з газопостачанням як низький. Там пояснюють, що завдяки додатковим можливостям імпорту країна більше не залежить безпосередньо від досягнення цільових показників заповнення газосховищ.

В Ines також визнають, що ймовірність такої холодної зими невисока. За нормальних або м'яких температур проблем із постачанням газу не очікується.

Однак в окремі дні січня за екстремально низьких температур дефіцит газу може сягнути навіть 1,7 терават-години. Це близько 40% середньодобового споживання газу в Німеччині в січні 2026 року. Для розрахунків асоціація взяла за основу сценарій аномально холодної зими, подібної до тієї, що була у 2010 році.

У своїх розрахунках Ines уже врахувала додаткові поставки газу із сусідніх європейських країн, а також повне використання доступних потужностей терміналів для приймання скрапленого природного газу (LNG).

Тим часом, ціни на газ у Європі продовжують зростати на тлі невизначеності щодо перспектив завершення війни з Іраном та перебоїв із постачанням енергоносіїв із Близького Сходу.

Як повідомляє Bloomberg, базові ф'ючерси на газ у Європі перевищили 85 євро за мегават-годину. Зокрема, нідерландські ф'ючерси з найближчим терміном постачання, які є європейським ціновим орієнтиром, зросли на 2,4% – до 86,78 євро за мегават-годину.

Цієї зими ситуація з газопостачанням у Європі значною мірою залежатиме від того, наскільки швидко вдасться відновити транспортування газу через Ормузьку протоку, зокрема з Катару – одного з найбільших світових експортерів.

Війна з Іраном фактично вивела з ринку майже п'яту частину світового експорту LNG, змусивши Європу конкурувати з Азією за обмежені обсяги постачання. Нещодавно ціни на газ в обох регіонах підскочили до найвищого рівня з 2022 року – більш ніж утричі порівняно з початком року.

Хоча цього місяця ціни дещо знизилися на тлі сподівань на прогрес у мирних переговорах, які посилилися після проміжних виборів у США, вони залишаються високими через обмежену пропозицію на ринку.

Ситуація з газом у Європі – останні новини

Ще у травні видання Reuters повідомляло, що Європа може зіткнутися з критичним дефіцитом газу, якщо перебої з морськими перевезеннями "блакитного палива" через Ормузьку протоку триватимуть від одного до трьох місяців.

У жовтні стало відомо, що Європейський Союз зіткнувся із загрозою дефіциту газу взимку. Через це Блоку, можливо, доведеться терміново шукати заміну енергоресурсам, яких вистачило б для забезпечення електроенергією 12 мільйонів домогосподарств.

При цьому президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС має намір повністю відмовитися від імпорту російського газу до кінця 2027 року.

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