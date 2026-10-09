Дефіцит газу в Європі напередодні зими набув загрозливих масштабів, - Politico

Вичерпані запаси газу в газосховищах ЄС роблять його вразливим до холодної зими.

Європейський Союз зіткнувся із загрозою дефіциту газу взимку. Через це Блоку, можливо, доведеться терміново шукати заміну енергоресурсам, яких вистачило б для забезпечення електроенергією 12 мільйонів домогосподарств, ідеться в звітах, з якими ознайомилося Politico.

Дефіцит природного газу в ЄС цієї зими може сягнути 14 мільярдів кубометрів. Це близько 7% потреб Блоку – такого обсягу вистачило б для забезпечення електроенергією від 10 до 12 мільйонів європейських домогосподарств. Запаси газу в Євросоюзі впали до найнижчого для цієї пори року рівня з початку ведення статистики у 2011 році – трохи вище за 70%.

Це не обов'язково означає, що ЄС повністю залишиться без газу. Однак у сховищах може виявитися на 7 млрд кубометрів газу менше, ніж зазвичай потрібно для покриття зимового попиту. Через це країнам, можливо, доведеться закуповувати газ за високими цінами на світовому ринку або навіть вимагати від споживачів скоротити використання енергії.

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Як зазначила аналітики з питань енергетики IEEFA Ана Джаллер-Макаревич, рекордно низькі запаси залишають Євросоюз із меншим резервом міцності перед глобальними перебоями в постачанні та роблять його вразливим до стрибків цін. За її словами, якщо цього року країни вичерпають запаси, наступного року їм потрібно буде закупити більше газу для поповнення сховищ. Це може створити замкнене коло низьких запасів і високих цін.

Про аналогічні ризики йдеться у прогнозі щодо забезпечення газом узимку 2026–2027 років, який оприлюднила Європейська мережа операторів газотранспортних систем (ENTSOG). У звіті попереджають: за умови суворої зими та обмеженого імпорту рівень заповненості газосховищ може впасти до 11%. Це мінімальний рівень, необхідний для збереження стратегічних запасів, які неможливо легко використати.

Частково проблема пов’язана з майбутньою забороною ЄС на довгострокові контракти на постачання російського скрапленого природного газу (СПГ), яка має набути чинності в січні. За оцінкою IEEFA, це призведе до додаткового скорочення імпорту газу до Європи на 7 млрд кубометрів.

Ситуацію ускладнює й те, що протягом останніх двох років зимовий попит на газ поступово зростав, тоді як обсяги імпорту до Євросоюзу залишалися практично незмінними. У результаті країни блоку дедалі більше покладаються на запаси у сховищах. Чистий відбір газу із них у січні цього року зріс до 22,6 млрд кубометрів проти 18,8 млрд кубометрів у січні 2025 року та 17,8 млрд кубометрів у січні 2024-го.

Альтернативою може стати додатковий імпорт СПГ – газу, який транспортують морем і який ЄС дедалі активніше закуповує у США. Однак за нинішніх цін імпорт відсутніх обсягів коштуватиме європейцям додаткові 3 млрд євро. Це на 12% більше, ніж коштував би такий самий обсяг рік тому. Американські виробники СПГ працюють майже на повну потужність, тому додаткові закупівлі Європи ще більше посилять дефіцит пропозиції.

Деякі експерти вважають, що ймовірнішим наслідком стане подальше зростання цін. Сценарій напруженої ситуації на ринку, розроблений ENTSO-G, передбачає "глобальний дефіцит", за якого доступний для Європи імпорт СПГ скоротиться на 20%.

Старший аналітик газового ринку S&P Global Energy Лоран Рюсекас вважає, що "швидке виснаження запасів на початку зими призведе до зростання цін". Це, своєю чергою, стимулюватиме перенаправлення партій СПГ з Азії до Європи.

Енергетична безпека Європи – останні новини

Зусилля Євросоюзу зі скорочення залежності від російських нафти й газу поки не дають бажаних результатів. Завдяки санкціям проти морських поставок російської нафти ЄС майже повністю відмовився від імпорту російської сирої нафти. Частка російського газу в загальному обсязі імпорту газу до ЄС у вересні становила близько 12%. Водночас Європа має труднощі з поповненням газових сховищ напередодні зими, оскільки війна в Ірані обмежує світові поставки газу.

Нагадаємо, нещодавно президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європейському парламенті у Страсбурзі повідомила, що ЄС має намір повністю відмовитися від імпорту російського газу до кінця 2027 року.

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