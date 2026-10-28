Євросоюз знайшов заміну Росії у питанні постачання газу

ЄС остаточно вирішив припинити імпорт енергоресурсів із Росії.

Туреччина може замінити Росію як постачальника газу для Європи, в Брюсселі уже лунають такі пропозиції. Про це заявив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар, повідомляє Demirören News Agency.

"Зараз із Європи нам кажуть: "Ми хочемо купувати турецький газ". Як відомо, Європейський Союз не бажає купувати російський газ. Рішення щодо цього вже ухвалено", – зазначив він під час 16-го Енергетичного саміту в Стамбулі.

Туреччина нарощує власний видобуток газу на родовищах у Чорному морі, відкритих у 2020 році. Нині за рік там видобувають стільки газу, скільки раніше країна видобувала за 50 років.

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Особливо активно нарощує видобуток державна нафтогазова компанія Türkiye Petrolleri. Наразі вона видобуває близько 300 тис. барелів нафтового еквівалента (універсальна одиниця для вимірювання енергії) на добу.

До 2028 року компанія розраховує збільшити добовий обсяг виробництва майже вдвічі – до 550–600 тис. барелів. У довгостроковій перспективі Туреччина прагне довести цей показник до 1 млн барелів на добу.

Щоб досягти цих цілей, Туреччина прагне розширити географію своєї діяльності за межами країни. Анкара готує угоди з придбання нових енергетичних активів і налагодження партнерств з іноземними компаніями, зокрема в Африці.

Євросоюз затвердив поетапну відмову від російського газу: заборона на постачання скрапленого природного газу (СПГ) за довгостроковими контрактами набуде чинності з 1 січня 2027 року, а трубопровідного – з 30 вересня того ж року (з можливим винятком для деяких країн до 1 листопада).

Постачання газу до Європи – інші новини

Нещодавно у федеральному уряді Німеччини повідомили, що не розглядають можливість відновлення роботи російського газопроводу "Північний потік-2". В Берліні наголосили, що вважають політку РФ доказом її ненадійності як постачальника енергоресурсів.

Обговорення відновлення роботи "Північного потоку" активізувалося після появи низки повідомлень про переговори між Вашингтоном і Кремлем. У жовтні УНІАН писав, що представники вищого керівництва США та Росії обговорювали можливість залучення американського інвестора до проєкту газопроводів.

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