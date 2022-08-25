Міністр енергетики Норвегії Тер'є Асланд заявив, що його країна планує зберегти видобуток природного газу на нинішньому високому рівні.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Норвегія стала лідером з постачання природного газу до Європи.

Про це повідомляє Business Insider.

Міністр енергетики Норвегії Тер'є Асланд заявив, що його країна планує зберегти видобуток природного газу на нинішньому високому рівні, поки Європа бореться з кризою виробництва електроенергії, яка може підірвати її промисловість.

"Я очікую, що ми зможемо підтримувати рівень виробництва, який у нас є зараз, до 2030 року", – додав Асланд.

Норвегія має намір збільшити видобуток природного газу на 8% в порівнянні з 2021 роком. І відповідно побити рекорд п'ятирічної давності.

Норвегія обійшла Росію на тлі скорочення агресором поставок в країни ЄС.

Обмеження поставок "Газпрому" призвело до різкого зростання цін на природний газ в Європі, а еталонні ф'ючерси на газ TTF в Нідерландах підскочили на 220% з початку червня.

Війна в Україні та ціна на газ:

У червні Росія майже вдвічі зменшила обсяги поставок газу в країни Євросоюзу.

У середині червня Росія скорочувала пропускну здатність свого газопроводу "Північний потік-1" до 40%, посилаючись на проблеми з обладнанням.

Крім того, в середині червня протягом тижня не працював газопровід "Турецький потік", який нібито потребував ремонту.

Станом на 17 серпня 2022 року ціни на газ у Європі наблизилися до історичного максимуму і досягли позначки майже 2,5 тис.доларів за тисячу кубів через штучне скорочення поставок з боку російського "Газпрому".

Станом на 19 серпня ціни на газ в Європі були в 11 разів вище, ніж зазвичай в цю пору року.

24 серпня ціни на газ в Європі наблизилися до 3200 доларів на торгах.

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