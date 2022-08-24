Газові контракти в хабі TTF (Нідерланди) з постачанням у вересні встановили максимум 302,995 євро за МВт-год.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну ціни на газ в Європі наблизилися до 3200 доларів на торгах 24 серпня.

Про це йдеться в даних біржі ICE.

Це найвища зафіксована за весь час спостережень ціна.

Газові контракти в хабі TTF (Нідерланди) з постачанням у вересні встановили максимум 302,995 євро за МВт-год, або 3196,6 долара за тисячу кубометрів. Після нетривалого утримання на максимумі котирування опустилися до 290 євро за МВт-год або 3060 долара за тисячу кубів.

Війна в Україні та ціна на газ:

У червні Росія майже вдвічі зменшила обсяги поставки газу в країни Євросоюзу.

У середині червня Росія скорочувала пропускну здатність свого газопроводу "Північний потік-1" до 40%, посилаючись на проблеми з обладнанням.

Крім того, в середині червня протягом тижня не працював газопровід "Турецький потік", який нібито потребував ремонту.

Станом на 17 серпня 2022 року ціни на газ у Європі наблизилися до історичного максимуму і досягли позначки майже 2,5 тис.доларів за тисячу кубів через штучне скорочення поставок з боку російського "Газпрому".

Станом на 19 серпня ціни на газ в Європі були в 11 разів вище, ніж зазвичай в цей час року.

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