На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну ціни на газ в Європі наблизилися до 3200 доларів на торгах 24 серпня.
Про це йдеться в даних біржі ICE.
Це найвища зафіксована за весь час спостережень ціна.
Газові контракти в хабі TTF (Нідерланди) з постачанням у вересні встановили максимум 302,995 євро за МВт-год, або 3196,6 долара за тисячу кубометрів. Після нетривалого утримання на максимумі котирування опустилися до 290 євро за МВт-год або 3060 долара за тисячу кубів.
Війна в Україні та ціна на газ:
У червні Росія майже вдвічі зменшила обсяги поставки газу в країни Євросоюзу.
У середині червня Росія скорочувала пропускну здатність свого газопроводу "Північний потік-1" до 40%, посилаючись на проблеми з обладнанням.
Крім того, в середині червня протягом тижня не працював газопровід "Турецький потік", який нібито потребував ремонту.
Станом на 17 серпня 2022 року ціни на газ у Європі наблизилися до історичного максимуму і досягли позначки майже 2,5 тис.доларів за тисячу кубів через штучне скорочення поставок з боку російського "Газпрому".
Станом на 19 серпня ціни на газ в Європі були в 11 разів вище, ніж зазвичай в цей час року.
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