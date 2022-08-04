Для заповнення сховищ ЄС до цільових показників зараз необхідно додатково 35,5 млрд євро, в результаті чого загальна сума витрат перевищить рекордні 55 млрд євро.

Європейські країни на шляху до досягнення цільового показника заповнення газових сховищ у 80% до початку цієї зими, але вартість поповнення запасів складе понад 50 млрд євро.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство нагадує, що уряди європейських країн були стурбовані тим, що скорочення поставок Росією через її магістрального газопроводу до Німеччини залишить країни не в змозі досягти цілей щодо поповнення сховищ газу на зиму.

"Їм вдалося стабільно нарощувати сховища газу, стримуючи попит, переходячи з газу на вугілля для деяких електростанцій і, збільшуючи імпорт зрідженого природного газу (СПГ)", - зазначає видання.

Згідно з даними Gas Infrastructure Europe( GIE), оприлюдненими в четвер, у вівторок сховища газу в Європі заповнені на 70,54%, перевищивши середній показник за 5 років в 70,32%. Рівні також були недалекі від середнього за 10 років в близько 71,40%. ЄС має на меті заповнити сховища на 80% до 1 листопада.

Німеччина, яка найбільше постраждала від скорочення поставок газу Росією, поставила перед собою більш амбітну мету і прагне заповнити 95% до листопада.

"ЄС вже перевищив свою проміжну мету заповнення на 1 вересня на початку липня і все ще встигає досягти мети на 1 листопада", - заявив старший юрист Aurora Energy Research з питань сировини Джейкоб Мандел.

За словами експертів, для заповнення сховищ ЄС до цільових показників зараз необхідно додатково 35,5 млрд євро, в результаті чого загальна сума витрат перевищить рекордні 55 млрд євро.

Аналітики очікують, що витрати на заповнення сховищ можуть бути перекладені на споживачів через підвищення рахунків за електроенергію або через оподаткування.

Ситуація з газом:

У червні Росія майже вдвічі зменшила обсяги поставок газу в країни Євросоюзу.

В середині червня Росія скорочувала пропускну здатність свого газопроводу "Північний потік-1" до 40%, посилаючись на проблеми з обладнанням.

Крім того, в середині червня протягом тижня не працював газопровід "Турецький потік", який нібито потребував ремонту.

Також повідомлялося, що "Газпром" повністю зупинить подачу газу в Європу по газопроводу "Північний потік" з 11 по 21 липня для проведення ремонту.

Станом на 13 червня ціна газу в Європі зросла майже до двох тисяч доларів за тисячу кубометрів.

20 липня Єврокомісія запропонувала країнам ЄС ввести добровільне 15-відсоткове скорочення споживання газу на випадок припинення поставок російського палива в Європу.

15-відсоткове скорочення триватиме з 1 серпня по 31 березня наступного року і буде розраховуватися на основі середнього споживання кожної країни за той же період протягом 2016-2021 років.

Крім цього, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен підкреслила, що ЄС повинен підготуватися до можливого повного припинення поставок російського газу.

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