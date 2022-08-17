Уперше від 8 березня вартість природного газу подолала позначку в 2450 доларів за тисячу кубометрів.

Ціни на газ в Європі наближаються до історичного максимуму і вже досягли позначки майже 2,5 тис. доларів за тисячу кубів через штучне скорочення поставок з боку російського "Газпрома".

Про це повідомляє "Оператор ГТС Україна" у Facebook.

"Внаслідок штучних обмежень російською стороною поставок газу до Європи ціна на газ продовжує зростати та наближається до чергового історичного максимуму", - йдеться у повідомленні.

В компанії зазначили, що станом на 16 серпня, уперше від 8 березня, вартість природного газу подолала позначку у 2450 доларів за тисячу кубометрів, про що свідчать дані лондонської біржі ICE.

"Коливання ціни спостерігається від липня – відколи "Газпром" заявив про скорочення поставок "Північним потоком-1" під приводом ремонту однієї з турбін на компресорній станції "Портовая". Російська компанія зупинила роботу заявленої турбіни 27 липня. Згодом прокачування газопроводом знизилося на 20%", - пояснила прес-служба.

В компанії "Оператор ГТС" підкреслюють, що "Газпром" має можливість збільшити постачання газу до Європи через український маршрут з нинішніх 40-42 млн куб. м газу на добу до щонайменше 109 млн куб. м. Проте російська компанія не використовує заброньовані та навіть сплачені потужності української ГТС попри відсутність технологічних перепон.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти прогнозували, що в Україні ціна газу для бізнесу восени може зрости з нинішніх 45 до 60 тисяч гривень за тисячу кубометрів.

У червні Росія майже вдвічі зменшила обсяги постачання газу до країн Євросоюзу.

В середині червня Росія скорочувала пропускну здатність свого газопроводу "Північний потік-1" до 40%, посилаючись на проблеми з обладнанням.

Окрім того, в середині червня протягом тижня не працював газопровід "Турецький потік", який нібито потребував ремонту.

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