Директор МАГАТЕ запропонував п'ять принципів безпеки для АЕС.

Україна і Росія "прихильні" принципам, запропонованим МАГАТЕ для запобігання ядерній аварії на Запорізької АЕС. Про це заявив директор організації Рафаель Гроссі в інтерв'ю CNN.

Список з п'яти "конкретних принципів", дотримання яких необхідно для безпеки АЕС, Гроссії виклав, виступаючи у вівторок в Раді Безпеки ООН. Ці принципи включають "заборону будь-яких нападів з території станції або на неї", а також зобов'язання не використовувати АЕС в якості складу важкого озброєння.

"Вони [Москва і Київ] не заперечували проти того, що я озвучив, як необхідне, і я стежу за цим. Тому я вважаю, що вони дійсно прихильні цьому, так", — заявив глава Гроссі.

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Напередодні в Радбезі ООН відбулося засідання, присвячене проблемі Запорізької АЕС, яку більше року утримують російські окупаційні війська. Виступаючи на цьому засіданні, глава МАГАТЕ заявив, що ситуація з ядерною безпекою і захищеністю ЗАЕС залишається "надзвичайно крихкою і небезпечною", і що "нам пощастило, що ядерної аварії ще не сталося". На цьому ж засіданні Гроссі озвучив п'ять принципів дотримання безпеки на АЕС в контексті військового конфлікту.

Тим часом військова розвідка України попереджає, що російські окупанти готують провокацію, в ході якої вони хочуть створити джерело радіаційної небезпеки на ЗАЕС. З цією метою росіяни можуть завдати удару безпосередньо по території ЗАЕС і тим самим спричинити аварійний витік радіоактивних речовин.

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