Для цього загарбники завдадуть удару по території станції.

Російські окупанти готують масштабні провокації зі створення осередку радіаційної небезпеки на ЗАЕС.

"Найближчі години рашисти готують масштабну провокацію з імітації аварії на Запорізькій атомній електростанції. Для цього буде проведено удар безпосередньо по території ЗАЕС. Після цього буде оголошено про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно буде звинувачено Україну", - йдеться у повідомленні ГУР.

Як зазначається, щоб приховати свої дії загарбники зірвали заплановану на сьогодні ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ. Вони хочуть спровокувати міжнародну спільноту на проведення детального розслідування під час якого буде зупинено всі бойові дії.

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"Таким чином рашисти сподіваються отримати жадану паузу, яку використають для перегрупування окупаційного контингенту та зупинки українського контрнаступу", - пояснили у ГУР.

Пізніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив у коментаріі "РБК-Україна", що для провокації росіяни вже розмістили на території ЗАЕС відповідні засоби ураження. Одразу після атаки вони хочуть задіяти так званих експертів "Росатому" для нібито "фіксації" ударів. Також буде запрошено представників міжнародних структур та організацій, зокрема МАГАТЕ.

"Мета цієї провокації - звинувачення України в нібито обстрілі Запорізької атомної станції. Але головна мета росіян - це перешкоджання діям українських Сил безпеки і оборони щодо звільнення наших окупованих територій на Сході та Півдні України. Адже після цього окупанти можуть вимагати мораторій на військові дії", - пояснив представник воєнної розвідки.

За його словами, провокації з використанням елементів ядерних матеріалів, а також хімічної зброї російські військові найближчим часом можуть організувати по всій лінії фронту на Сході та Півдні країни.

Російські окупанти на ЗАЕС - останні новини

На початку травня загарбники заявляли про нібито зупинку роботи всіх блоків Запорізької атомної електростанції. Тоді українська сторона наголошувала, що росіяни можуть готувати провокації на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

Нещодавно стало відомо, що окупанти розмістили вибухівку в приміщенні енергоблоку ЗАЕС. Крім того, ворог обладнав вогневі позиції на дахах реакторних споруд ЗАЕС.

У НАЕК "Енергоатом" бояться, що російська окупація Запорізької АЕС може призвести до масштабної аварії з викидом радіації. ЗАЕС проходила перший етап трагедії на станції "Фукусіма-1" шість разів.

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