МАГАТЕ наполягає на виводі російських військ зі станції.

На Радбезі ООН розглянули питання захисту тимчасово окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції. В ході засідання визначили заходи, необхідні для уникнення ядерної аварії – виведення російських військ з об’єкту та його захист від нападів.

"Ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій АЕС, зокрема, продовжує залишатися надзвичайно крихкою та небезпечною. Військові дії в регіоні тривають і можуть значно посилитися найближчим часом. Станція працює із значно скороченим персоналом.. І було сім випадків, коли об’єкт повністю втрачав енергозабезпечення, і доводилося покладатися на аварійні дизель-генератори, останню лінію захисту від ядерної аварії. Нам пощастило, що ядерної аварії ще не сталося", - наголосив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час свого виступу, посилаючись на дані моніторингових груп МАГАТЕ, які працюють в Україні.

За його словами, щоб мінімізувати ймовірність аварії потрібно реалізувати п’ять принципів у забезпеченні безпеки Запорізької атомної електростанції:

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не повинно бути будь-яких атак з боку або проти станції, зокрема проти реакторів, сховищ відпрацьованого палива, іншої критичної інфраструктури або персоналу;

ЗАЕС не слід використовувати як сховище або базу для важкого озброєння (тобто реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем і боєприпасів, танків) або військового персоналу;

електропостачання станції не повинно бути під загрозою і тому має бути гарантованим й убезпеченим постійне зовнішнє живлення станції;

усі конструкції, системи та компоненти, необхідні для безпечної та захищеної експлуатації ЗАЕС, повинні бути захищені від нападів або диверсій;

не може бути жодних дій, які підривають ці принципи.

Гендиректор МАГАТЕ запевнив, що представники організації стежитимуть за їх виконанням і публічно повідомлятимуть про будь-які порушення.

Російська окупація Запорізької АЕС - головні новини

Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року. Промисловий майданчик станції зазнає періодичних обстрілів. Також окупанти цілеспрямовано перетворюють АЕС на військову базу, мінуючи все навколо.

На АЕС постійно присутні представники корпорації "Росатом". Їм бракує персоналу, оскільки українські працівники станції здебільшого відмовляються співпрацювати з окупантами.

Наприкінці березня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав тимчасово окуповану ЗАЕС та заявив, що її більше неможливо захистити. При цьому 26 квітня,у ріницю трагедії на Чорнобильській АЕС, Гроссі заявив, що МАГАТЕ і далі намагається домовитись про безпечну зону на Запорізькій АЕС.

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