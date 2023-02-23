Росія перехитрила саму себе зі спробами обійти санкції і тепер піде на скорочення експорту.

Росія має намір різко скоротити експорт своєї нафти, щоб домогтися зростання цін на неї. У березні з європейських портів вийде на 25% менше танкерів, ніж у лютому. Про це агентству Reuters розповіли джерела в російському уряді.

Видання зазначає, що через санкції Росія практично втратила доступ на європейські ринки і тепер змушена продавати нафту і нафтопродукти в інші регіони. Але це призводить до того, що Індія, Китай і Туреччина наповнили ринок дешевими нафтопродуктами, виготовленими з російської ж нафти, раніше проданої їм з величезними знижками.

Офіційно Росія вже оголосила про плани скоротити видобуток нафти на 500 000 барелів на добу в березні, що складе 5% від її валового видобутку і 0,5% від загальносвітового видобутку.

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Однак цим справа, імовірно, не обмежиться. Росія прагне підняти ціни на свою нафту, яка сильно подешевшала через спроби обійти західні санкції.

За даними джерел, російські нафтові компанії вже отримали березневі квоти на експорт нафти через західні порти Росії – їм буде виділено на 20-25% менше обсягу, ніж вони просили.

При цьому планів щодо скорочення експорту через тихоокеанські порти немає.

Ситуація в російській нафтовій галузі

В лютому Росія підтвердила плани щодо скорочення нафтовидобутку. Так Кремль намагається боротися із західними санкціями, які передбачають цінову стелю для російських нафтопродуктів.

На думку економіста Михайла Крутіхіна, у майбутньому Росія буде змушена ще сильніше скоротити нафтовий експорт. Зараз вона продає частину нафти, використовуючи гігантські знижки, але РФ не зможе робити так довго, оскільки це веде до збитків.

Як підрахували в Київській школі економіки, в 2023 році доходи Росії від експорту нафти і газу впадуть на 50% порівняно з минулим роком. Цей рік стане вирішальним для російської економіки, вважають експерти.

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