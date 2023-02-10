1 лютого 2023 року в Росії набув чинності указ Путіна про заборону на експорт нафти за ціновою стелею.

На тлі ембарго ЄС та обмеження цін на російську нафту, введеного країнами G7, видобуток нафти в Росії у 2023 році може скоротитися.

Як повідомляє Reuters, з посиланням на заяву віце-прем'єра країни-агресора Олександра Новака, вже в березні видобуток впаде на 500 тис. барелів на добу.

"Так, такі ризики є... ми їх оцінимо найближчим часом", - сказав Новак, відповідаючи на питання про можливе зниження видобутку нафти цього року.

Відео дня

"На сьогоднішній день ми повністю реалізовуємо весь обсяг виробленої нафти, однак, як і було заявлено раніше, ми не будемо продавати нафту тим, хто прямо або побічно дотримується принципів "цінової стелі". У зв'язку з цим Росія в березні добровільно скоротить видобуток на 500 тис.барелів на добу", - сказав він.

Війна в Україні та ситуація з нафтою

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

3 грудня 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

Стеля цін означає, що з 5 Грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія надають послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. Сировину, що коштує більше, ніж 60 доларів за барель забороняється перевозити і страхувати. Йдеться тільки про перевезення по морю, на трубопровідну нафту заборона не поширюється.

З 5 лютого 2023 року також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

1 лютого 2023 року набув чинності указ Путіна про заборону на експорт нафти за ціновою стелею.

Вас також можуть зацікавити новини: