Європейські корпорації продовжують торгувати з агресором, користуючись вразливістю в санкційних обмеженнях.

Європейські танкери продовжують возити в Європу російську нафту, всупереч чинному з грудня ембарго. Про це пише видання Investigate Europe.

Зазначається, що заборона на постачання російської нафти до ЄС набула чинності ще 5 грудня. Однак з тих пір європейські танкери здійснили сотні рейсів з російською нафтою, з яких не менше сотні – саме в європейські порти.

Хоча більшість цих танкерів належать грецьким перевізникам, за порушенням санкцій також помічені судна з Німеччини, Монако, Кіпру, Данії, Норвегії та Великобританії. Більшість цих рейсів були застраховані європейськими ж страховими компаніями.

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При цьому російський холдинг "Совкомфлот", що знаходиться під європейськими санкціями, продовжує контролювати морську торгівлю з Європою через підконтрольну фірму в ОАЕ.

Як з'ясували журналісти, поставки російської нафти в Європу тривають завдяки невеликій лазівці в санкціях. Формально під заборону не потрапляє та нафта, яка була видобута за межами Росії, але йде через Росію транзитом. Наприклад, так свою нафту експортує Казахстан.

У Європейській комісії, яка вводила нафтові санкції, журналістам заявили, що контролювати дотримання цих обмежень повинні уряди країн-членів Євросоюзу.

"Оцінка окремих випадків застосування санкцій не входить до компетенції Єврокомісії", – заявив представник цієї структури.

Нафтові санкції проти РФ – останні новини

Днями Пакистан заявив про намір купувати дешеву російську нафту. Зараз йде остаточне узгодження комерційних умов угоди.

Євросоюз готується ввести проти Росії нову обмежувальну міру - стелю ціни на нафтопродукти. Так, для мазуту граничну ціну поставлять в 45 доларів, для дизеля – 100.

Російський нафтовий експорт продовжує скорочуватися. Зниження обсягів продажів призвело до скорочення нафтових доходів Росії до найнижчого рівня з довоєнних часів.

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