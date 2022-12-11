Громадян попередили про загрозу нових ударів з боку росіян.

В Одесу та область поступово повертають електроенергію після російських ударів дронами-камікадзе 10 грудня.

Як повідомив у Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук, наразі заживлено усі об’єкти критичної інфраструктури.

В області тривають аварійні та екстрені відключення світла. Братчук попередив громадян про загрозу нових ударів з боку росіян.

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"Поступово електроенергія повертається до споживачів – як в Одесі, так і в регіоні. Хоча надалі продовжуються як аварійні, так і екстрені вимкнення. Загроза завдання нових ударів залишається дуже високою", - сказав він.

Мешканців Одеської області закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Удари по Одеській області 10 грудня

У суботу вранці російські війська завдали нових ударів по критичній інфраструктурі Одещини дронами-камікадзе. Це було перше масове застосування іранських дронів по Україні за останні три тижні.

Внаслідок ударів Одеса залишилась без світла і тепла.

Енергетики вказують, що відновлення системи може тривати до трьох місяців.

Росія цілиться по критичній інфраструктурі

З 10 жовтня окупанти прицільно б'ють по об'єктах критичної інфраструктури, щоби залишити цивільних без світла, води й тепла у зимовий період.

Для ударів росіяни використовують як високоточні снаряди, так й іранські дрони.

У Москві неодноразово підтверджували, що хочуть позбавити Україну електроенергії через небажання Києва сідати "за стіл переговорів".

У США, своєю чергою, заявили, що такі удари є ескалацією війни з боку Росії.

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