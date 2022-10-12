В ефірі росТБ в черговий раз закликали постійно наносити удари

Російський пропагандист відкрито закликав і далі знищувати критичну інфраструктуру енергосистеми України. Країну хочуть занурити в холод та темряву.

Відповідну заяву зробив член Ради з міжнаціональних відносин при президенті РФ і російський пропагандист Богдан Безпалько в ефірі російського пропагандистського телеканалу.

Пропагандист закликав "наносити удари постійно, від двох до п'яти тижнів, для того щоб повністю вивести всю інфраструктуру - всі ТЕЦ, ТЕС, ГРЕС, всі тягові підстанції, всі лінії електропередач, залізничні вузли".

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"Ось тоді Україна опуститься в холод, темряву. Тоді не зможуть підвозити ні боєкомплекти, ні паливо, і тоді українська армія перетвориться на натовп озброєних людей зі шматками заліза. Це потрібно робити постійно. Зараз Зеленський може скористатися цією подією тільки для того, щоб додатково вимагати ще грошей і озброєння. Тому потрібно довбати постійно. Я думаю, що це має бути довго протягом тривалого періоду, щоб вся ця інфраструктура була зруйнована", - заявив Безпалько.

Ракетні удари по Україні - що відомо

10 жовтня окупанти завдали понад 84 ракетні та авіаційні удари по території України. Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 84 ракети, 56 з них були знищені.

Через ракетні обстріли України ввечері, 10 жовтня, припинила експорт електроенергії, щоб стабілізувати власну енергосистему.

Атака по критичній інфраструктурі призвела до того, що в Києві та області вводять погодинні відключення електроенергії.

Починаючи з 11 жовтня енергетики на щоденній основі заздалегідь оприлюднюватимуть ці графіки на сайті з адресами та часом відключення. Очікується, що тривалість відключень не перевищуватиме чотирьох годин.

Крім того, Україна припинила експорт електроенергії через російську атаку на Україну.

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