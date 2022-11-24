Постпред США в ООН заявила, що Росія перейшла до такої тактики після провалів на фронті.

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що цілеспрямовані ракетні обстріли РФ по українських об’єктах критичної інфраструктури є ганебною ескалацією війни.

Як вона зазначила під час засідання Ради Безпеки ООН, така стратегія Росії є "нелюдською".

"Будемо відвертими, це – атаки, спрямовані проти критично важливої інфраструктури, і вони є ганебною ескалацією у жорстокій та невиправданій війні Росії", – заявила постред США.

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За словами Лінди Томас-Грінфілд, президент РФ Володимир Путін намагається перетворити зимові холоди на зброю, щоб принести великі страждання для українського народу. Вона зазначила, що до такої тактики Кремль вдався через великі поразки на полі бою.

Представниця Штатів наголосила, що російські атаки на мирну інфраструктуру є такими масштабними, що призвели до відключення електропостачання поза межами України. Крім того, вони створили серйозні ризики на ядерних об’єктах України. Через це вона звернулася до ООН із закликом "рішуче та беззастережно" засудити дії російських окупантів. Постпред США також наголосила на необхідності домогтися створення механізму відповідальності РФ за такі дії.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб підтримати народ України", – резюмувала вона.

Ракетний удар по Україні: засідання Радбезу ООН

23 листопада президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання Радбезу ООН через чергову масовану атаку Росії по території України.

Під час свого виступу на засіданні він зазначив, що Україна пропонує Радбезу ухвалити резолюцію про засудження будь-яких форм енергетичного терору.

Пізніше президент наголосив, що одне крісло в Радбезі ООН і досі окуповане.

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