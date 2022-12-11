Сергій Братчук вказав, що ситуація вже вивчається представниками СБУ

Жителям Одеси та області пояснили інформацію щодо відключення світла на термін до трьох місяців. Йдеться про повне відновлення високовольтних ліній

"По терміну 2-3 місяці. Йдеться про повне відновлення високовольтних мереж та відповідного технічного обладнання. Сьогодні Одеська ОВА та енергетики об'єднали зусилля для того, щоб електроенергія надійшла до квартири кожного нашого земляка найближчими днями", - повідомив прес-секретар голови Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.

При цьому він вказав, що ніяких закликів до евакуації жителів Одеси та області жоден представник влади в регіоні не робив.

Відео дня

"Вільна інтерпретація звернення, розміщеного на офіційній сторінці Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА у Facebook, розглядається не інакше як елемент гібридної війни російських спецслужб проти України. Відповідна ситуація вже вивчається представниками СБУ. Про результати цієї роботи повідомимо додатково", - підсумував Братчук.

Відключення світла в Одеській області - що відомо

У ніч на суботу, 10 грудня, росіяни знову вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури Одеської області дронами-камікадзе. В результаті жителі міста та області залишилися без світла. Енергетики застосували графіки екстрених відключень світло.

У мерії міста повідомили, що через ситуацію, що склалася 10 грудня в Одесі не працюватиме громадський електротранспорт.

Увечері з'явилося дивне повідомлення від Департаментп систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОДА про нібито відключення світла на термін до трьох місяців, що визлвало хвилю запитань до ДТЕК.

Вас також можуть зацікавити новини: