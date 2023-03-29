Відтепер перше місце в експорті нафти в ЄС належить США.

На тлі масових антиросійських санкцій, які були введені після вторгнення РФ в Україну, агресор втратив статус основного постачальника нафти до Євросоюзу.

Як повідомляє Євростат, від початку війни в Україні частка Росії в експорті нафти до ЄС скоротилася до 4%. Тепер перше місце в експорті нафти належить США, на які у грудні 2022 року припало 18% європейського імпорту.

До нападу Росії на Україну від 24% до 31% загального обсягу імпортної нафти Євросоюзу (40-50 млн барелів на місяць) йшли з РФ. США були другим постачальником з часткою 10-13% (19-21 млн барелів).

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Норвегія і Казахстан володіли часткою від 8% до 14%. Далі йшли Ірак (7-12%), Лівія та Великобританія (по 5%).

Війна в Україні та ситуація з нафтою

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності. Гранична ціна на нафту і нафтопродукти з РФ була встановлена на рівні 60 доларів за барель.

Росія всіляко намагається обходити санкції. У грудні 2022 року повідомлялося про те, що агресор сформував "тіньовий флот" із сотні танкерів для експорту нафти в умовах санкцій. РФ придбала 29 супертанкерів, здатних перевозити понад 2 млн барелів кожен.

У лютому 2023 року повідомлялося про те, що трейдери та судноплавні компанії знайшли безліч способів забезпечити рух нафти з Росії. Наприклад, російську нафту перекачують між танкерами, щоб обійти санкції.

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