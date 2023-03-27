Американська нафта марки WTI подорожчала на $1,19, або на 1,7%, до $70,45.

27 березня зафіксовано зростання цін на нафту. Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,16 дол, або на 1,6%, до 76,15 доларів за барель станом на 12:10 за Гринвічем.

Як повідомляє Reuters, американська нафта марки WTI подорожчала на $1,19, або на 1,7%, до $70,45.

Ціни на нафту зросли після зупинки експорту нафти з Іракського Курдистану через Туреччину і заходи щодо стримування потенційної банківської кризи, яка могла б вдарити по попиту на нафту.

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Близько половини світових поставок нафти, або 450 тис барелів на добу, експорту сирої нафти з Курдистану припинилося в суботу після перемоги в арбітражному суді, який підтвердив, що для транспортування нафти з Туреччини необхідна згода Багдада.

Війна в Україні та ситуація з нафтою

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності. Граничну ціну на нафту, масла та нафтопродукти, що походять з Росії або експортуються з неї, було встановлено на рівні 60 доларів за барель.

Станом на 3 грудня 2022 року РФ сформувала тіньовий флот із сотні танкерів для експорту нафти в умовах санкцій.

24 лютого 2023 року з'явилася інформація про те, що російську нафту перекачують між танкерами, щоб обійти санкції.

Станом на 8 березня 2023 року Росія стала провідним постачальником нафти в Індію, після того, як Європа відмовилася від поставок з Москви в рамках санкцій.

11 березня 2023 року повідомлялось про те, що Путін знайшов ринок збуту для обкладеної санкціями нафти.

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