Київська ГЕС знаходиться в зоні відповідальності угруповання сил і засобів оборони Києва.

Підірвана ворогом дамба Каховської ГЕС - не єдина, яку намагалися пошкодити окупанти.

Таку заяву зробив командувач Об'єднаними силами Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв у Facebook, зазначивши при цьому, що однією з таких цілей могла бути дамба Київської ГЕС.

"Ворог і до цього намагався якимось чином нашкодити нашим дамбам на річці Дніпро, але його дії були марні. Що стосується Київської ГЕС, то вона знаходиться в зоні відповідальності угруповання сил і засобів оборони Києва, яка підпорядкована мені. Нами вжито відповідних заходів з безпеки: як по прикриттю від ударів з повітря, так і по неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника", - заявив Наєв.

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За його словами, вказаний комплекс заходів повністю впроваджений і вже діє. Також, за словами Наєва, всі загрози аналізуються, і вживаються заходи, які знижують і зводять нанівець можливі ворожі дії, які можуть бути в майбутньому.

Підрив Каховської дамби

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, що призвело до неконтрольованого спуску води з Каховського водосховища.

В "Укргідроенерго" заявили, що відновити ГЕС вже неможливо. Спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк відзначила, що дамбу було підірвано зсередини.

Гуменюк також зазначила, що підрив Каховської ГЕС - це істерична реакція ворога на дії ЗСУ, оскільки ворог втомився чекати на контрнаступ.

Міжнародне атомне агентство щохвилини моніторить ситуацію на захопленій окупантами станції, наполягаючи на тому, що без каховської води реактори ЗАЕС можуть розплавитися.

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