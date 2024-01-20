Інспектори агентства відвідали усі шість основних диспетчерських пунктів.

Російські загарбники встановили міни на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Як повідомляє МАГАТЕ, 18 січня експерти агентства відвідали станцію, у тому числі усі шість основних диспетчерських пунктів. Вони дізнались, скільки людей працює на станції, але не змогли встановити їхню кваліфікацію та досвід.

Також представники МАГАТЕ отримали доступ до реакторної зали енергоблока №6, хоча їх все ще не пускають в інші реакторні зали, машинні зали та на дахи реакторів. Як пояснив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, це необхідно для моніторингу ядерної безпеки та дотримання п'яти конкретних принципів захисту ЗАЕС.

Відео дня

Крім того, росіяни знову встановили міни по периметру станції. Йдеться про буферну зону між внутрішнім та зовнішнім огорожами об'єкта, яка була розмінована у 2023 році. Зараз ця зона вважається закритою і не доступна для персоналу АЕС. Гроссі наголосив, що подібна ситуація несумісна зі стандартами безпеки МАГАТЕ.

Минулого тижня експерти агентства обговорили зі співробітниками ЗАЕС технічне обслуговування станції. Працівники показали представникам МАГАТЕ план технічного обслуговування на 2024 рік, який включає важливі роботи щодо ядерної безпеки.

Цього року пріоритетом для станції є технічне обслуговування систем безпеки та важливих заходів, які не проводились минулого року. Щорічний план технічного обслуговування включає системи безпеки, дизель-генератори, одиничні трансформатори та розподільчу станцію 750 кВ.

Ситуація на ЗАЕС: що відомо

Запорізька атомна електростанція була окупована у березні 2022 року і з того часу не раз перебувала на межі катастрофи.

Останній з таких випадків стався 2 грудня, коли на ЗАЕС був черговий блекаут.

3 січня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що російські окупанти вперше заборонили його експертами перевірити реакторні зали.

В Енергоатомі наголосили, що недопуск інспекторів є спробою приховати реальну ситуацію на станції.

Вас також можуть зацікавити новини: