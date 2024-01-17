Реактор перебуває в безпечному режимі холодного зупину.

Експертам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) після низки відмов з боку окупантів надали вчора доступ до реакторної зали енергоблока №6 Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Про це повідомляє прес-служба агентства.

"Перебуваючи в реакторній залі, команда оглянула головні компоненти реактора, підтверджуючи перебування реактора в режимі холодного зупину. Поки команда знаходилася в реакторному залі, оператори переключили роботу насосів охолодження басейну з відпрацьованим паливом з одного ланцюга безпеки на інший", – йдеться у повідомленні.

Втім, коли експерти МАГАТЕ відвідали турбінну залу, їм було відмовлено в доступі до деяких його частин.

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Фахівці також відвідали кімнату системи безпеки, де раніше спостерігали відкладення борної кислоти. Під час візиту її наявність підтвердили у трьох приміщеннях.

Ситуація на ЗАЕС: що відомо

Запорізька атомна електростанція перебуває під окупацією росіян з березня 2022 року. Відтоді вона не раз перебувала на межі катастрофи.

Останній з таких випадків стався 2 грудня. Тоді на окупованій росіянами ЗАЕС був новий блекаут. Завдяки зусиллям наших фахівців було поновлено зв’язок атомної електростанції з українською енергосистемою.

3 січня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що російські окупанти вперше заборонили його експертами перевірити реакторні зали. Протягом останніх двох тижнів представників МАГАТЕ не допускають до реакторних залів енергоблоків №1, 2 і 6.

В Енергоатомі тоді заявили, що недопуск інспекторів МАГАТЕ є спробою приховати реальну ситуацію на станції.

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