Корабель мав наприкінці липня забрати 35 тисяч тонн дизельного палива, але передумав.

Ще один танкер відмовився завантажувати паливо з індійського нафтопереробного заводу компанії Nayara Energy, що частково належить найбільшій російській нафтовій компанії "Роснефть" ("Ростафта") і потрапив під санкції Європейського Союзу (ЄС). Про це повідомляє Reuters з посиланням на три галузеві джерела та дані судноплавного трекінгу LSEG.

Зазначається, що за даними системи відстеження суден, корабель Chang Hang Xing Yun попередньо планує завантажити близько 35 000 метричних тонн (понад 260 тис. барелів) дизельного палива з наднизьким вмістом сірки з Кувейту 1 серпня - перед тим, як попрямувати до Східної Африки.

Тоді як раніше планувалося, що це судно забере вантаж з 29 по 31 липня у порту Вадінар компанії Nayara Energy, поблизу якого знаходиться підсанкційне підприємство.

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Це вже другий випадок після запровадження нових санкцій ЄС, коли танкери відмовляються завантажувати паливо з заводу, який частково належить найбільшій нафтовій компанії РФ – "Роснефть".

Санкції ЄС проти Росії - останні новини

Євросоюз 18 липня схвалив 18-й пакет санкцій проти РФ. Обмеження, зокрема передбачають зниження стелі цін на російську нафту до 47,6 доларів за барель та запровадження плаваючої "стелі цін". Це передбачає як збільшення, так і зменшення регульованої вартості "чорного золота" в залежності від світових цін на нафту.

Під обмеження також потрапив нафтопереробний завод, який належить найбільшій російській нафтовій компанії "Роснефть".

Після запровадження обмежень, танкер Talara передумав завантажувати паливо з індійського НПЗ компанії "Роснефть" та залишив порт Вадінар порожнім.

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