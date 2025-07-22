Завод частково належить російській компанії "Роснефть".

Нафтовий танкер Talara покинув порт Вадінар індійської нафтопереробної компанії Nayara Energy після санкцій Європейського Союзу. Судно не завантажило дизельне паливо, як планувалося.

Видання Reuters пише, що танкер мав завантажити 60 000 метричних тонн (447 000 барелів) дизельного палива з ультранизьким вмістом сірки 21 липня, вантаж мали доправити в Африку.

Зміна плану навантаження припускає, що санкції ЄС, введені щодо Nayara, порушують експорт нафтопродуктів із підтримуваного Росією НПЗ.

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За словами джерел, судно Talara не стало завантажувати вантаж після введення європейських санкцій.

Санкції проти НПЗ Nayara - головні новини

Під санкції Європейського Союзу потрапила індійська компанія Nayara Energy Ltd, якій належить нафтопереробний завод у Вадінарі (штат Гуджарат), і майже 7 тисяч бензоколонок.

У відповідь на це офіційний представник МЗС Індії Радхір Джаісвал заявив, що Нью-Делі не підтримує "односторонні санкції" Євросоюзу проти Росії.

Пізніше в російській нафтовій компанії "Роснефть" заступилися за індійську "дочку", заявивши, що санкції проти Nayara Energy "необґрунтовані і незаконні".

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