У "Роснафті" заявили, що прибуток Nayara Energy використовували на розвиток компанії.

У російській нафтовій компанії "Роснефть" заступилися за індійську "дочку". Йдеться про нафтопереробний завод Nayara Energy, який потрапив під санкції Європейського союзу.

Видання Bloomberg пише, що Європейський союз ухвалив 18-й пакет обмежень щодо Росії та її нафти на знак засудження вторгнення в Україну. Заходи включають санкції проти індійського нафтопереробного заводу, в якому "Роснефть" володіє 49,13% акцій, оскільки блок прагне скоротити енергетичні доходи Кремля, що підтримуються експортом російської нафти в Індію.

"Акціонери Nayara Energy ніколи не отримували дивідендів, а накопичений прибуток використовували винятково для розвитку нафтопереробного заводу, нафтохімічного виробництва та роздрібної мережі компанії в Індії", - йдеться в заяві "Роснефти".

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Nayara експлуатує нафтопереробний завод потужністю 400 000 барелів на добу і володіє майже 7000 паливних заправок по всій Індії. Компанія також розвиває інтегрований нафтохімічний завод поруч зі своїм нафтопереробним заводом.

Наразі власниками Nayara є "Роснефть" та інвестиційний консорціум SPV Kesani Enterprises Co., а решта акцій належать роздрібним інвесторам. За повідомленнями місцевих ЗМІ, російський нафтовидобувний концерн прагне вийти з індійського підприємства, оскільки компанія не може репатріювати свої доходи через санкції.

"Роснефть" очікує, що Nayara вживе заходів для захисту законних інтересів своїх акціонерів і споживачів, які будуть підтримані урядами Росії та Індії", - зазначено в заяві.

Також санкції проти Nayara Energy назвали "необґрунтованими і незаконними".

18-ий пакет санкцій ЄС проти Росії - під удар потрапила Індія

Під обмеження ЄС потрапила індійська компанія Nayara Energy Ltd, якій належить нафтопереробний завод у Вадінарі (штат Гуджарат), і майже 7 тисяч бензоколонок.

При цьому офіційний представник МЗС Індії Радхір Джаісвал заявив, що Нью-Делі не підтримує "односторонні санкції" Євросоюзу проти Росії.

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