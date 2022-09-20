Влада Молдови шукає нового постачальника газу для заміни "Газпрому". Вже обрали сім компаній, які забезпечуватимуть країну газом вже з наступного місяця.
Про це повідомляє Reuters.
За словами віце-прем'єра Молдови Андрія Спину, російський газовий монополіст "непередбачуваний". При цьому Молдова розраховує отримати 300 мільйонів євро від ЄБРР, якщо Москва зупинить поставки газу.
"Поки ми вибрали сім компаній. "Газпром" в них не входить", - заявив політик.
Відзначається, що "Газпром" може зупинити подачу газу, якщо не буде завершено аудит заборгованості за поставки, яку оцінюють в 709 мільйонів доларів. У Кишиневі пообіцяли визнати борг, якщо його підтвердить незалежний аудит, який не провели.
"Ми дізнаємося про його рішення щодо постачання газу в жовтні в останній день, можливо, в останні кілька годин", - підсумував спину.
Як раніше повідомляв УНІАН, 31 Серпня "Газпром" тимчасово зупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку". Компанія заявила, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки масла, і обладнання довелося відключити до їх усунення.
Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін. У Білому домі і Єврокомісії відреагувавши на рішення РФ.