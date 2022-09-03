В ЄС зазначили, що це стало ще одним знаком ненадійності РФ.

Глава прес-служби Єврокомісії Ерік Мамер вважає рішення Росії про зупинку "Північного потоку" "цинічним".

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

За його словами, це "є ще одним підтвердженням його ("Газпрому". - прим.) ненадійності як постачальника. Це також доказ цинізму Росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти".

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Компанія Siemens Energy, виробник турбіни, яку Росія зупинила на ремонт, у свою чергу, заявила, що "це рутинна процедура з технічного обслуговування. У минулому виникнення такого роду витоків не призводило до зупинки виробництва".

Нагадаємо, з російського ринку вперше повністю вийшла нафтогазова компанія. Норвезька енергетична група Equinor повністю вийшла з Росії. Повідомляється також, що ще три компанії також планують покинути Росію.

У той же час TotalEnergies, яку критикують за збереження багатьох своїх активів у Росії, 26 серпня оголосила про згоду продати свою частку в Сибірському газовому родовищі місцевому партнеру "Новатек".

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