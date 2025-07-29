Три виробники з Перської затоки можуть відносно швидко наростити видобуток.

Президент США Дональд Трамп різко скоротив термін введення найжорсткіших на сьогоднішній день санкцій щодо експорту російської нафти до 12 днів. Масштаб загрози може змусити інвесторів враховувати цей ризик.

Енергетичний оглядач Reuters Рон Буссо пише, що застосування 100%-их мит для покупців російської нафти, найбільші з яких Індія і Китай, може призвести до збоїв у світових поставках. Тільки в червні Росія експортувала 4,68 млн барелів сирої нафти на день, що становить близько 4,5% світового попиту.

Введення вторинних мит може призвести до різкого стрибка цін на нафту, що може чинити тиск на інфляцію в США, і це може утримати Трампа від такого рішення, навіть якщо він "розчарований" у Володимирі Путіні. Водночас президент США славиться непередбачуваною політикою щодо Росії, що може змусити деяких інвесторів з обережністю ставитися до цього ризику.

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За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2025 році світовий попит на нафту, як очікується, зросте на 700 000 барелів на добу, що є найнижчим показником з 2009 року, тоді як пропозиція, за прогнозами, різко зросте на 2,1 млн барелів на добу до 105,1 млн барелів на добу цього року.

Останніми місяцями зростання пропозиції здебільшого зумовлене збільшенням видобутку нафти групою нафтовидобувних країн на чолі з Саудівською Аравією (ОПЕК+). Збільшення видобутку ОПЕК+ призвело до скорочення резервних виробничих потужностей групи, але станом на червень Саудівська Аравія, як і раніше, мала в своєму розпорядженні 2,3 млн барелів на добу, які вона може ввести в експлуатацію протягом 90 днів, а ОАЕ і Кувейт - 900 000 барелів на добу і 600 000 барелів на добу відповідно.

Це означає, що три виробники з Перської затоки можуть відносно швидко наростити видобуток у разі раптового перебою з поставками після введення санкцій США щодо Росії.

Видобуток та експорт нафти - останні новини

Організація країн-експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+) домовилася про підвищення видобутку на 548 000 барелів на день у серпні. Це рішення скасовує скорочення на 2,2 мільйона барелів на добу, які були введені групою.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, в Росії погіршується ситуація з експортом сирої нафти і нафтопродуктів, що ставить під сумнів здатність Москви підтримувати виробничі потужності.

Водночас експорт нафти з Росії досяг максимального рівня за місяць після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити вторинні мита на покупців російської нафти, якщо Москва не укладе мир з Україною.

Пізніше США та Євросоюз укладення торговельної угоди, домовившись, що Брюссель відмовиться від російської нафти на користь американської сировини. На цьому тлі ціни на нафту пішли вгору.

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