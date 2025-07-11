У Міжнародному енергетичному агентстві вказали, що ситуація погіршувалася протягом більшої частини 2024 і 2025 років.

У Росії погіршується ситуація з експортом сирої нафти і нафтопродуктів. Це ставить під сумнів здатність Москви підтримувати свої виробничі потужності.

"Обсяги як сирої нафти, так і нафтопродуктів у червні залишалися на винятково низькому рівні, досягнувши п'ятирічного сезонного мінімуму", - йдеться в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), пише Bloomberg.

При цьому зазначено, що ситуація погіршувалася протягом більшої частини 2024 і 2025 років. У МЕА зазначили, що це "викликає питання щодо здатності Росії підтримувати свої виробничі потужності у сфері видобутку".

Відео дня

Минулого місяця добові обсяги навантаження сирої нафти в Росії залишалися стабільними на рівні 4,68 млн барелів, тоді як добовий експорт нафтопродуктів скоротився на 110 000 барелів до 2,55 млн барелів, повідомило МЕА.

Експорт нафтопродуктів з Росії в червні впав до найнижчого рівня за вісім місяців, незважаючи на загалом стабільне завантаження нафтопереробних заводів, оскільки російська влада заохочує виробників залишати бензин і дизельне пальне в країні напередодні високого попиту з боку сільськогосподарського сектора.

Незважаючи на скорочення загального обсягу поставок нафти за кордон, експортні доходи Росії в червні зросли більш ніж на 800 млн доларів до 13,6 млрд доларів, що на 6,4% вище за показник травня, завдяки зростанню середніх міжнародних цін на нафту на тлі побоювань з приводу поставок у зв'язку з напруженістю на Близькому Сході, повідомляє МЕА.

Видобуток та експорт нафти - останні новини

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, група, відома як ОПЕК+, до якої входить Росія, домовилися про підвищення видобутку на 548 000 барелів на день у серпні, що більше запланованих 411 000 барелів на день. Це рішення скасовує майже всі добровільні скорочення на 2,2 мільйона барелів на добу, які були введені групою.

При цьому поставки російської нафти впали до найнижчого рівня з лютого. Завантаження нафтопереробних заводів зростає швидше, ніж виробництво, що призводить до скорочення експорту.

Вас також можуть зацікавити новини: