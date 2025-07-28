Аналітики очікують чергового збільшення видобутку нафти ОПЕК +, оскільки група хоче відновити свою частку на ринку.

Ціни на нафту зросли сьогодні, 28 липня, на тлі укладення торговельної угоди між США та Європейським Союзом та очікування на продовження митного перемир’я між США та Китаєм, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 60 центів, до 68,26 долара за барель. Водночас котирування американської нафти марки WTI підскочили на 62 центи, до 65,78 долара за барель.

Видання нагадує, що укладена в неділю рамкова торговельна угода між США та ЄС, зокрема, встановлює імпортні мита в розмірі 15% на більшість товарів з блоку, що вдвічі менше, ніж анонсував Дональд Трамп. Також вона передбачає відмову Євросоюза від російської нафти на користь американської сировини.

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Водночас зростання цін на "чорне золото" стримує можливе чергове збільшення постачання нафти на ринок з боку країн ОПЕК+. Хоча минулого тижня чотири делегати ОПЕК+ на умовах анонімності заявили Reuters, що група навряд чи передумає збільшувати видобуток нафти на 548 000 барелів на добу в серпні, інше джерело повідомило, що про це ще рано говорити.

Аналітики ING очікують, що ОПЕК+ у вересні збільшить постачання нафти принаймі на 280 тисяч барелів на добу.

"Однак, очевидно, є можливість для більш агресивного підвищення. Група виробників прагне відновити свою частку на ринку, а літній попит допомагає поглинути додаткові барелі", - додають журналісти.

До того ж Венесуела може збільшити постачання нафти на світовий ринок. За даними Reuters, державна нафтова компанія PDVSA готова відновити роботу на своїх спільних підприємствах на умовах, подібних до ліцензій часів Джо Байдена, щойно Трамп відновить дозволи своїм партнерам на видобуток і експорт нафти.

Ціни на нафту та торговельні переговори США та ЄС

24 липня ціни на нафту зросли на тлі прогресу США у перемовинах з ключовими торговельними партнерами. Результативність торговельних перемовин з США з ключовими партнерами можуть як розгорнути ціни на нафту донизу (як це вже було 22 липня), так і підштовхнути вгору.

ЄС та США були дуже близькими до початку торговельної війни. Тривалий час Трамп відмовлявся йти на компроміси з ЄС у торговельних питаннях. Але, врешті-решт, угоду було укладено. Президент США заявив, що ЄС погодився закупити "американську енергію" на суму 750 мільярдів доларів. Також ЄС зобов'язався інвестувати в США додатково 600 мільярдів доларів понад заплановане - у військову техніку та відкриття ринків для торгівлі з нульовими митами.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, угода передбачає відмову ЄС від російської нафти та газу.

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