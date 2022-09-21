На компанії погано позначилося скорочення поставок газу з Росії до Німеччини та зростання оптових цін.

Уряд Німеччини націоналізує компанію Uniper. Найбільшим імпортер газу в країні зазнав величезних збитків через енергетичну кризу в Європі.

Про це повідомляє Sky news

Фінська компанія Fortum, яка контролювала Uniper, заявила, що обмеження поставок з Росії після повномасштабного вторгнення в Україну призвело до того, що компанія втратила 8,5 мільярда євро. Завершення операції призведе до того, що Німеччина фактично купить Fortum, контрольний пакет акцій якої належить уряду Фінляндії.

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Збитки Uniper зросли, тому що РФ скоротила поставки газу в країни Європи, які підтримують Україну. У свою чергу це викликало побоювання з приводу закриття підприємств прии настанні зими. Деякі заводи в Німеччині вже працюють не на повну потужність заради економії.

Боротьба за постачання призвела до того, що минулого тижня Берлін взяв під свій контроль три нафтопереробні заводи, що належать Росії, перш ніж наступного року набуде чинності ембарго на російську нафту.

Міністр економіки і віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек заявив, що націоналізація компанії – необхідний крок, тому що ситуація з поставками "значно змінилася" з тих пір, як влітку був оприлюднений пакет першої допомоги, тому що Росія з тих пір зупинила газопровід "Північний потік-1".

Як раніше повідомляв УНІАН, після п'яти місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну найбільший німецький партнер "Газпрому" енергетична компанія Uniper домовилася з урядом Німеччини про фінансову допомогу у розмірі 15 мільярдів євро.

Стабілізаційний пакет складався з трьох основних етапів. Перший етап передбачав викуп Німеччиною 30% акцій Uniper se за 267 мільйона євро. Другий - додаткове вливання Німеччиною 7,7 мільярда євро в капітал Uniper. Третій етап передбачав збільшення кредитної лінії німецького державного банку KfW на 7 мільярдів євро для підтримки ліквідності. 5 вересня компанія припинила постачання газу з Росії.

Президент Російської Федерації Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію в Росії. У зв'язку з цим спотові ціни на газ в Європі піднялися майже на 10%, до 209 євро за МВт-год – це більше ніж 2 190 доларів за тисячу кубометрів.

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