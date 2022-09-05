Найбільший імпортер газу в Німеччині 5 вересня повідомило про припинення постачання газу з Російської Федерації. Компанія Uniper використовує кредит для покриття нестачі газу.
Про це повідомляє Reuters.
У компанії відзначили, що використовують транш по кредитній лінії, наданій німецьким державним банком. Гроші спрямують на закупівлю відсутнього обсягу газу в інших постачальників.
Минулого тижня компанія взяла у німецького уряду додаткові 4 мільярди євро кредиту після вичерпання попередньої кредитної лінії в розмірі 9 мільярдів євро.
Варто відзначити, що мажоритарним власником Uniper є фінський Fortum.
Зупинка "Північного потоку" - що відомо
31 Серпня "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку". Компанія заявила, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки масла, і обладнання довелося відключити до їх усунення.
У свою чергу в Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни "Північного потоку", повідомили, що подібна поломка не повинна зупиняти роботу трубопроводу.
Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін. У Білому домі і Єврокомісії відреагувавши на рішення РФ.
5 вересня в Кремлі пішли на прямий шантаж заходу. Москва заявила, що поставки газу по трубопроводу "Північний потік" відновляться, якщо будуть зняті санкції. Вони нібито заважають технічному обслуговуванню агрегатів.