У компанії відзначили, що постачання повністю припинилося в понеділок, 5 вересня.

Найбільший імпортер газу в Німеччині 5 вересня повідомило про припинення постачання газу з Російської Федерації. Компанія Uniper використовує кредит для покриття нестачі газу.

Про це повідомляє Reuters.

У компанії відзначили, що використовують транш по кредитній лінії, наданій німецьким державним банком. Гроші спрямують на закупівлю відсутнього обсягу газу в інших постачальників.

Відео дня

Минулого тижня компанія взяла у німецького уряду додаткові 4 мільярди євро кредиту після вичерпання попередньої кредитної лінії в розмірі 9 мільярдів євро.

Варто відзначити, що мажоритарним власником Uniper є фінський Fortum.

Зупинка "Північного потоку" - що відомо

31 Серпня "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку". Компанія заявила, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки масла, і обладнання довелося відключити до їх усунення.

У свою чергу в Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни "Північного потоку", повідомили, що подібна поломка не повинна зупиняти роботу трубопроводу.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін. У Білому домі і Єврокомісії відреагувавши на рішення РФ.

5 вересня в Кремлі пішли на прямий шантаж заходу. Москва заявила, що поставки газу по трубопроводу "Північний потік" відновляться, якщо будуть зняті санкції. Вони нібито заважають технічному обслуговуванню агрегатів.

Вас також можуть зацікавити новини: