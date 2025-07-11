Верхня межа нового прайскепу може бути вищою за 45 доларів за барель.

Європейської комісія планує запропонувати плаваючу "стелю цін" на російську нафту задля домовленості стосовно 18-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, повідомляє Reuters з посиланням на чотирьох дипломатів блоку, що попросили про анонімність.

Видання нагадує, що у червні Єврокомісія запропонувала знизити верхню межу ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель. Однак з цього приводу у блоці досі відсутній консенсус.

За словами співрозмовників видання, Комісія розробляє механізм, який буде коригувати верхню межу вартості російської нафти залежно від змін світових цін на "чорне золото". Джерела додають, що верхню межу нового прайскепу поки не визначено, але, за даними видання, вона може бути вищою за 45 доларів за барель.

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Журналісти нагадують, що Греція, Кіпр і Мальта вже давно висловлюють занепокоєння з приводу верхньої межі ціни з огляду на потенційні втрати бізнесу в їхніх судноплавних секторах. Проте навіть домовленості стосовно прайскепу не означають автоматичного схвалення 18-го пакету санкцій, оскільки Словаччина досі не зняла заперечень, а ухвалення санкцій ЄС потребує одностайності серед країн-членів блоку.

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У червні Єврокомісія запропонувала 18-й пакет санкцій проти РФ, який передбачає зниження стелі цін на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.

Однак, після стрибка цін на нафту вище за 60 доларів за барель через ірансько-ізраїльську війну, єврочиновники вирішили не поспішати зі зниженням регульованої ціни.

Після нового падіння цін на нафту ситуація змінилася, але ухвалення нового санкційного пакету затримується через, зокрема, неврегульованість питання прайскепу на російську нафту.

Слід зазначити, щор Естонія погрожує заблокувати 18-ий пакет санкцій Євросоюзу щодо Росії, якщо не буде погодження зниження граничних цін на російську нафту.

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