Проти запровадження "стелі цін" на російську нафту виступають Греція, Кіпр та Мальта.

Європейський Союз розпочав роботу над 19-м пакетом санкцій проти Росії, до якого, окрім кораблів російського тіньового флоту, має увійти портова інфраструктура. Про це повідомив радник-уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк на зустрічі з журналістами.

"Окрім vessels (кораблів "тіньового флоту", – УНІАН), йдеться про порти, які співпрацюють з тіньовим флотом, капітанів таких кораблів, а також брокерів", – пояснив він.

Власюк зазначив, що до попереднього, 18-го пакету санкцій пропонувалося включити лише двох капітанів кораблів "тіньового флоту".

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Уповноважений також розповів, чому Євросоюз все ще не погодив ухвалення 18-го пакету санкцій, яким, серед іншого, пропонується знизити стелю цін на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель. За його словами, проти посилення цінових обмежень на "чорне золото" виступили Греція, Кіпр та Мальта.

Владислав Власюк пояснив, що за нинішньої "стелі цін" вони можуть перевозити російську нафту без обмежень. Водночас, за його словами, Угорщина та Словаччина принципових застережень проти санкційного пакету не мають.

Санкції ЄС проти Росії

Як повідомляв УНІАН, запропонований Єврокомісією 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ, окрім зниження регульованої ціни на російську нафту, передбачає заборону членам блоку використовувати енергетичну інфраструктуру РФ та збільшення переліку підсанкційних банків.

Проти його ухвалення спочатку публічно виступили Угорщина та Словаччина. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, таке рішення було ухвалено у відповідь на плани ЄС поетапно відмовитися від імпорту російських енергоносіїв.

На початку липня Словаччина заблокувала ухвалення нового санкційного пакету ЄС. Як пояснили в МЗС Словаччини, переговори із представниками Єврокомісії не усунули "фундаментальні занепокоєння та застереження" щодо енергетичних ризиків країни.

Водночас, за даними журналіста Рікарда Юзвяка, ЄС врахував енергетичні побажання Словаччини, що підвищує шанси на схвалення нового санкційного пакету.

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