Поставки дизельного палива в Європу в травні підскочать до 4-місячного максимуму.

Європейському Союзу без проблем вдається замінити поставки дизельного палива з Росії, яка була головним зовнішнім постачальником ЄС до вступу в силу заборони на морський імпорт у лютому.

Як повідомляє Bloomberg, Євросоюз різко наростив поставки з інших країн. Так, згідно з даними судноплавної аналітичної компанії Vortexa Ltd, загальний обсяг поставок дизельного палива і газойлю в травні зросте до чотиримісячного максимуму приблизно в 1,25 млн барелів на день. Зазначається, що травневі потоки відповідають середнім відвантаженням у 2022 році.

Зростання поставок відбулося за рахунок збільшення потоків з Близького Сходу і США. Очікується, що потоки з Саудівської Аравії досягнуть нового максимуму приблизно в 324 тисячі барелів на день, а вантажі з США будуть найвищими з серпня 2020 року.

Відео дня

Очікується, що поставки з Азії в цьому місяці скоротяться через скорочення потоків з Китаю і Сінгапуру, хоча очікується зростання дизельних вантажів з Індії.

Відзначається, що цей успіх стане полегшенням для урядів по всьому континенту, оскільки Росія раніше часто становила більше половини поставок в ЄС і Великобританію. Неможливість знайти альтернативу може поставити під загрозу доступність палива, що використовується у всьому, від промисловості до вантажних та автомобільних перевезень.

Санкції проти російської нафти

5 грудня минулого року вступили в силу санкції проти російської нафти. Також встановлено стелю ціни на рівні 60 доларів за барель на нафту, нафтопродукти і масла, що походять або експортуються з Росії.

Крім того, з 5 лютого 2023 року набула чинності заборона на морське транспортування російських нафтопродуктів.

Як зазначають аналітики, санкції проти російської нафти за рік зменшили доходи РФ удвічі, хоча експорт не змінився.

При цьому раніше найбільша нафтогазова компанія Іспанії та Латинської Америки заявляла, що російське дизпаливо продовжує потрапляти в ЄС через треті країни.

Вас також можуть зацікавити новини: