Однак фактичне завантаження дизельного палива з російських НПЗ цього місяця може бути нижче запланованого.

Росія планує збільшити експорт дизельного палива в лютому, намагаючись впоратися з ембарго Європейського Союзу, обмеженням цін і нестачею танкерів.

Попри прийдешні обмежувальні заходи, очікується, що загальний експорт дизельного палива і газойлю з російських портів Чорного і Балтійського морів у лютому зросте на 5-10% у порівнянні з попереднім місяцем, до 4,2-4,3 млн тонн, пише Reuters.

Росія уже збільшила поставки дизпалива до Туреччини й Марокко, намагаючись перенаправити нафтопродукти напередодні ембарго ЄС. Однак фактичне завантаження дизельного палива з російських НПЗ цього місяця може бути нижче запланованого, повідомляють джерела на ринку.

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"Крім ембарго, на відвантаження нафтопродуктів може вплинути штормова погода в чорноморських портах Новоросійськ і Туапсе", - сказав один із трейдерів.

Затримки через шторм і обмеження на експорт у портах можуть викликати збої в ланцюжку поставок: перевантаженість залізниць, затоварювання складів і скорочення обсягів роботи нафтопереробних заводів.

За словами трейдерів, російські НПЗ також можуть скоротити виробництво палива в залежності від граничних рівнів цін, які ще належить визначити.

"Якщо маржа стане негативною, випуск нафтопродуктів може швидко і значно скоротитися", - додав один із трейдерів.

Джерела Reuters додали, що відсутність доступних танкерів є ще одним обмежуючим фактором.

Санкції проти російської нафти і нафтопродуктів

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня 2022 року країни ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти. 5 грудня нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

На початку грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на російську нафту на рівні $60 за барель. Стеля цін означає, що з 5 грудня країни Євросоюзу, Велика Британія, США, Канада, Японія і Австралія надаватимуть послуги, пов'язані з транспортуванням російської нафти морем тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче.

Також, з 5 лютого 2023 року набуває чинності ембарго на російські нафтопродукти, наприклад дизельне паливо і мазут. Країни "Великої сімки" також запроваджують цінові обмеження на поставки російського палива.

Однак, як повідомляв Bloomberg, країни G7 хотіли б встановити більш високу стелю цін на російське дизпаливо, щоб уникнути серйозних потрясінь на ринку. ЄС розглядає обмеження в 100 доларів, тоді як G7 пропонує діапазон до 110 доларів. Проте в "Великій сімці" дали зрозуміти, що її влаштує рішення Європейського Союзу встановити стелю цін на російське дизельне паливо в діапазоні від 100 до 110 доларів за барель.

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