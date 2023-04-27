У заяві йдеться, що дизель потрапляє в ЄС через інші країни.

Найбільша нафтогазова компанія Іспанії та Латинської Америки Repsol заявила, що російське дизпаливо продовжує потрапляти в ЄС через треті країни.

Виконавчий директор компанії Хосу Джон Імаз звернувся до влади Євросоюзу з проханням припинити імпорт російського дизельного палива, пише Reuters. "Дизель з Росії продовжує надходити на європейський і іспанський ринки", - сказав він, додавши, що його ввозили через треті країни, що робить його походження неясним.

"Ми просимо європейську владу припинити цей імпорт через посередників", - додав він, закликавши ЄС забезпечити дотримання чинних санкцій.

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Нафтове ембарго: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня вступили в силу нафтові санкції проти Росії. Також була встановлена гранична ціна на рівні 60 доларів за барель на нафту, нафтопродукти і масла, що походять або експортуються з Росії.

Крім того, набула чинності заборона на морське транспортування нафти в інші країни і на пов'язане з нею надання техдопомоги, брокерських послуг, фінансування або фіндопомоги.

За даними Bloomberg, зараз немає жодних ознак зниження експорту сирої нафти з Росії. А у звіті Міжнародного енергетичного агентства йдеться, що експорт російської нафти досяг "довоєнного" показника.

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